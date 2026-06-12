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Giriş Tarihi: 12.06.2026 09:51

TPAO’ya Siverek’te 5 yıllık petrol işletme ruhsatı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki saha için 5 yıl süreli petrol işletme ruhsatı verildi.

AA
TPAO’ya Siverek’te 5 yıllık petrol işletme ruhsatı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan 10 bin hektarlık kara sahası için yaptığı başvuru uygun bulundu. ARİ/TPO/K/M42-a2-1 pafta numaralı saha için 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl süreli petrol işletme ruhsatı verilmesine karar verildi.

Kararda, ruhsatın mevcut rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak verildiği belirtildi. Ayrıca ilerleyen dönemde talep edilmesi ve taahhütlerin yerine getirilmesi halinde kanunda öngörülen sürenin kalan kısmının da kullandırılabileceği ifade edildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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TPAO’ya Siverek’te 5 yıllık petrol işletme ruhsatı
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