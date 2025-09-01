TPF: Marketler pazar günü kapalı olsun

Türkiye Perakendeciler Federasyonundan (TPF), marketlerin pazar günleri kapalı olması önerisinde bulunuldu. TPF'nin hazırladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporu'nda öne çıkan önerilerden biri pazar günleri marketlerin kapalı olması yönünde oldu. Bu önerinin çalışanların aileleriyle aynı gün tatil yapabilmesini mümkün kılarak, sosyal hayatla iş hayatı arasında denge kurulmasını sağlayacağı ifade ediliyor. Sürdürülebilir istihdamda sorunlar yaşandığı belirtilen raporda, çalışanların pazar günü aileleriyle tatil yapamadıkları için sektörü kalıcı iş olarak görmedikleri vurgulanıyor. TPF Başkanı Ömer Düzgün, pazar günleri marketlerin kapalı olmasının aile yapısını güçlendireceğini, sektörde sürdürülebilir istihdamı destekleyeceğini ve küçük esnafı kalkındıracağını belirtti.