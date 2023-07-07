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Giriş Tarihi: 7.7.2023 10:10

Trabzon Güney Çevre Yolu için acele kamulaştırma kararı

Trabzon Güney Çevre Yolu Akçaabat Geçişi (Darıca-Yıldızlı arası) Yolu Projesi kapsamında acele kamulaştırma yapılacak.

AA
Trabzon Güney Çevre Yolu için acele kamulaştırma kararı

Trabzon Güney Çevre Yolu için acele kamulaştırma kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Trabzon Güney Çevre Yolu Akçaabat Geçişi (Darıca-Yıldızlı arası) Yolu Projesi kapsamında, Trabzon'un Akçaabat ilçesi, Özmersin, Akçakale, Salacık, Yeniköy, Darıca, Kavaklı, Çolaklı, Nefsipulathane, Ortamahalle, Yenimahalle, Demirci, Dürbinar, Kaleönü, Sarıtaş, Kayalar, Yaylacık, Osmanbaba, Söğütlü ve Yıldızlı mahalleleri sınırında söz konusu proje güzergahına rastlayan kesimdeki taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilat Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

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Trabzon Güney Çevre Yolu için acele kamulaştırma kararı
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