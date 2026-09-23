Trabzon yeni pazarlar peşinde

Türkiye'nin üretim gücünü dünya iş dünyasıyla buluşturan MÜSİAD EXPO 2026, farklı sektörlerden firmaları uluslararası alım heyetleri, yatırımcılar ve iş insanlarıyla aynı platformda buluşturmaya hazırlanıyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek organizasyon, özellikle yeni pazarlara açılmak ve ihracat ağlarını genişletmek isteyen firmalar için doğrudan ticari temas imkânı sunacak. Trabzon iş dünyası da fuarı, kentin üretim ve ticaret potansiyelini daha geniş pazarlara taşıyabilecek önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor. MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Mesut İskenderoğlu, EXPO'nun Türkiye'nin üretim gücünü dünyaya tanıtmanın yanı sıra firmaların küresel ticaret ağlarına dahil olmasına katkı sağlayacağını belirtti.

ROTA KÜRESEL PAZARLAR

Karadeniz'in tarihsel ticaret merkezlerinden biri olan Trabzon, bölgesel konumunun yanı sıra farklı sektörlerdeki üretim ve hizmet kapasitesiyle de dış pazarlara açılma potansiyelini artırmayı hedefliyor. İskenderoğlu, Trabzonlu iş insanlarının EXPO aracılığıyla üretim, pazarlama ve ihracat kapasitelerini daha geniş pazarlara taşımasını beklediklerini söyledi. Trabzon'un özellikle sanayi, gıda, tarım, yapı, makine, lojistik, turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarının fuardaki ulusal ve uluslararası bağlantılardan yararlanmasının önemine dikkat çeken İskenderoğlu, organizasyonun yeni ticari ilişkiler açısından önemli fırsatlar oluşturabileceğini ifade etti.

YENİ ORTAK ARAYIŞI

Uluslararası fuarların firmalar açısından yalnızca ürün ve hizmet tanıtımından ibaret olmadığına dikkat çeken İskenderoğlu, MÜSİAD EXPO'nun iş dünyası açısından bir ticaret ağı oluşturma fırsatı sunduğunu belirtti. İskenderoğlu, "İş dünyasına çağrımız; EXPO'yu yalnızca ürünlerin sergilendiği bir fuar olarak değil, yeni müşteriler, yeni pazarlar ve yeni ortaklıklar geliştirebilecekleri bir iş platformu olarak değerlendirmeleridir" ifadelerini kullandı.

POTANSİYEL GÖRÜNÜR OLACAK

Trabzon iş dünyasının EXPO'da daha güçlü şekilde temsil edilmesi, kentin üretim ve ticaret kapasitesinin ulusal ve uluslararası yatırımcılarla buluşturulması açısından da önem taşıyor. MÜSİAD Trabzon Şubesi, yalnızca MÜSİAD üyelerinin değil, Trabzon'un tüm iş dünyasının bu büyük ticaret buluşmasından yararlanmasını hedefliyor. Kentte faaliyet gösteren firmaların uluslararası alıcılarla doğrudan temas kurması, yeni iş bağlantıları geliştirmesi ve mevcut ticaret ağlarını genişletmesi bekleniyor. İskenderoğlu, Trabzon'un ticari potansiyelinin ulusal ve uluslararası alanda daha fazla görünür hale gelmesini istediklerini belirterek, MÜSİAD EXPO'nun kent firmaları için yeni ticari köprülerin kurulmasına katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

KARADENİZ'DEN DÜNYAYA AÇILAN KAPI

MÜSİAD EXPO 2026, Trabzon açısından kentin geleneksel ticaret kimliğini yeni nesil küresel ticaret bağlantılarıyla buluşturma fırsatı da sunuyor. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların uluslararası alım heyetleri ve yatırımcılarla bir araya gelmesi, Trabzonlu şirketlerin yeni pazarlardaki fırsatları doğrudan değerlendirmesine imkân sağlayacak. İskenderoğlu, EXPO'nun fuara katılan tüm firmaların ticaret ağlarının gelişmesine ve uluslararası etkinliklerinin artmasına katkı sağlamasını dilediklerini belirterek, Trabzon iş dünyasını organizasyonda daha güçlü şekilde yer almaya çağırdı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör