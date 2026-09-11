Trabzon’a mühür vuracak dev proje

Trabzon
Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi temel atma ve fidan dikimi töreni gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Burası tüm Karadeniz
'in cazibe merkezi olacak. Projemiz her alanda şehrimize bolluk ve bereket getirecek. Burada kayıkhanemiz, çok amaçlı spor ve etkinlik alanlarımız ile yelken spor kulübümüz olacak. Vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere proje kapsamında 800 araçlık otoparkı da şehrimize kazandıracağız. Projemizi Ekim 2027'de tamamlayarak Trabzonlu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi. Kurum, Ortahisar ve Yomra'da atık sorununu kökten çözecek, enerji üretecek günlük 1.000 ton kapasiteli İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni de şehre kazandıracaklarını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da projenin Trabzon'a mühür vuracak proje olacağını söyledi.
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Mete Efendioğlu - Editör