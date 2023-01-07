Trabzon’da katlı otaparka tünelle bağlantı

"TÜRKİYE'DE BİR BENZERİ YOK"

Öztürk "Türkiye'de bu şekilde projelendirilen, otoparktan bağlantılı, otoparkı girip çıkabilen 60 metre betonarme bir yapıyla bağlanan bildiğim kadarıyla bir tünel yok. Bu proje sayesinde de otopark sorunu çözülecek. Otoparkımız yaklaşık olarak 550 araç kapasiteli. Yaklaşık olarak 2 bin 300 metrekarelik alanlarla teşkil edilmiş. Yarı otomatik sistem. Yaklaşık maliyeti ise 100-150 milyon arasında. Planlarımıza göre bir gecikme olmazsa 15 Nisan tarih itibariyle vatandaşın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yükleniciye ödenen bir bedel yok. 26 yılı işletme ve 3 yılı da yapım olmak üzere 29 yıllığına onlara kiralıyoruz" dedi.