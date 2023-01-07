Trabzon’da katlı otaparka tünelle bağlantı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Trabzon Meydan 3. Etap ve Katlı Otopark Projesi tarihi İskender Paşa Cami'nin yanında mevcut durumda otopark olarak kullanılan alanın yeniden planlanarak denize açılan balkon niteliğinde Trabzon halkı ile yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulmak üzere hazırlandı.
Yap, işlet, devret usulüyle inşa edilen katlı otopark, özellikle kayaların aylar süren çalışma sonucu delinerek tünel açılması yapım aşamasının en zor bölümünü oluşturdu. Kayaların delinmesi sırasında yüzlerce kamyon hafriyat çıkartılırken otoparkın bu yılın Nisan ortasında açılması planlanıyor.
TRAFİK CİDDİ ANLAMDA RAHATLAYACAK
Kayaları delerek katlı otaparkı tünelle Karadeniz Sahil Yolu'na bağlamayı planladıklarını belirten Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Murat Öztürk, "Meydan katlı otopark projemiz yap, işlet, devret usulüyle 29 yıllığına ihale edildi. Bunun 3 yılı yapım, 26 yılı işletme modeli olarak süreç yönetildi. İlk ihaleye çıktığımızda zemin ve 4 bodrum kat imalatı oluşturulmaktaydı. Akabinde işi aldıktan sonra yüklenici firma da gerekli proje çalışmasını yaptı. Çömlekçi ile bağlantısı gerek Meydan trafiğini rahatlatması gerekse fonksiyon anlamında ciddi şekilde şehirde bir trafik rahatlığına sebep olacağından iyi bir fizibilitesi yapılarak projede bir kat daha aşağıya inildi. 5 bodrum katın çıkışı Çömlekçi bağlantısıyla artı 8 kodları ve tünelle birlikte meydan katlı otoparkımızı Çömlekçi mahallemize bağlamaktayız. Zemin formasyon anlamında ciddi şekilde Trabzon taşı, imalat ve işçilik gerektiren ağır bir süreç yürütüldü. Orada 6 aya varan sürede taşlar kırıldı, yüzlerce kamyon hafriyat çıktı. Yaklaşık 65 metre uzunluğunda bir tünelle birlikte Çömlekçi 'deki yol kodumuza bağlayacağız. Nitelik anlamında da şehrimize güzel bir hizmet yapmış olacağız." diye konuştu.
"TÜRKİYE'DE BİR BENZERİ YOK"
Öztürk "Türkiye'de bu şekilde projelendirilen, otoparktan bağlantılı, otoparkı girip çıkabilen 60 metre betonarme bir yapıyla bağlanan bildiğim kadarıyla bir tünel yok. Bu proje sayesinde de otopark sorunu çözülecek. Otoparkımız yaklaşık olarak 550 araç kapasiteli. Yaklaşık olarak 2 bin 300 metrekarelik alanlarla teşkil edilmiş. Yarı otomatik sistem. Yaklaşık maliyeti ise 100-150 milyon arasında. Planlarımıza göre bir gecikme olmazsa 15 Nisan tarih itibariyle vatandaşın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yükleniciye ödenen bir bedel yok. 26 yılı işletme ve 3 yılı da yapım olmak üzere 29 yıllığına onlara kiralıyoruz" dedi.