Trafiğe temmuzda 111 bin 904 aracın kaydı yapıldı

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 70,2'Sİ BENZİNLİ

Ocak-temmuz döneminde 693 bin 234 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 4,3 azaldı. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 11,1 gerileyerek 21 bin 257'e geriledi. Böylece ocak-temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısı 671 bin 977 arttı.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 322 bin 501 otomobilin yüzde 70,2'si benzinli, yüzde 17,5'i dizel, yüzde 10,1'i elektrikli veya hibrit, yüzde 2,2'si LPG yakıtlılardan oluştu. Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 26 bin 438 otomobilin ise yüzde 37,2'sinin dizel, yüzde 35,4'ünün LPG, yüzde 26,3'ünün benzin yakıtlı, yüzde 0,9'unun ise elektrikli veya hibrit yakıt türüne sahip olduğu kayıtlara geçti.

Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 34,1'inin 1300 ve altı, yüzde 26,8'inin 1401-1500, yüzde 23,2'sinin 1301-1400, yüzde 8,4'ünün 1501-1600, yüzde 5,9'unun 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41,1'inin beyaz, yüzde 27,6'sının gri, yüzde 11,3'ünün mavi, yüzde 7,6'sının kırmızı, yüzde 7,1'inin siyah, yüzde 2,8'inin turuncu, yüzde 1,3'ünün yeşil, yüzde 0,6'sının kahverengi ve yüzde 0,6'sının sarı renk olduğu belirlendi.