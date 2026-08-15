Trafik kazalarında maddi kaybı karşıladı! 2,4 milyon kişiye milyarlarca lira tazminat ödendi

TRAFİK SİGORTASINDA 1,6 MİLYON MAĞDURA ÖDEME

Trafiğe çıkan motorlu taşıtlar için zorunlu olan trafik sigortasında, 2026'nın ilk 6 ayında toplam 91,6 milyar lira tazminat ödendi. Bu kapsamda ödeme yapılan mağdur sayısı 1 milyon 616 bin 431 olarak kayıtlara geçti.

Araç tiplerine göre en yüksek tazminat ödemesi 52,3 milyar lirayla otomobillere yapıldı. Otomobilleri 18,8 milyar lirayla kamyonetler, 4,2 milyar lirayla kamyonlar takip etti.

Trafik sigortasında tüm araç tiplerinde toplam 13 milyon 609 bin 641 adet teminat sağlanırken, yazılan prim tutarı 142,5 milyar lira oldu.