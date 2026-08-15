Trafik kazalarında maddi kaybı karşıladı! 2,4 milyon kişiye milyarlarca lira tazminat ödendi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, trafik ve kasko sigortalarında 2026'nın ocak-haziran döneminde ödenen tazminat tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,8 artarak 145,1 milyar liraya yükseldi. Ödeme yapılan mağdur sayısı da yüzde 7 artışla 2 milyon 423 bin 581 oldu.
TRAFİK SİGORTASINDA 1,6 MİLYON MAĞDURA ÖDEME
Trafiğe çıkan motorlu taşıtlar için zorunlu olan trafik sigortasında, 2026'nın ilk 6 ayında toplam 91,6 milyar lira tazminat ödendi. Bu kapsamda ödeme yapılan mağdur sayısı 1 milyon 616 bin 431 olarak kayıtlara geçti.
Araç tiplerine göre en yüksek tazminat ödemesi 52,3 milyar lirayla otomobillere yapıldı. Otomobilleri 18,8 milyar lirayla kamyonetler, 4,2 milyar lirayla kamyonlar takip etti.
Trafik sigortasında tüm araç tiplerinde toplam 13 milyon 609 bin 641 adet teminat sağlanırken, yazılan prim tutarı 142,5 milyar lira oldu.
KASKODA 807 BİN MAĞDURA 53,5 MİLYAR LİRA
Araç sahibinin kendi aracını güvence altına aldığı ve isteğe bağlı olarak yaptırılan kasko sigortasında ise aynı dönemde 53,5 milyar lira tazminat ödendi.
Kasko kapsamında ödeme yapılan mağdur sayısı 807 bin 150 oldu. Araç tiplerine göre en yüksek tazminat 38,7 milyar lirayla otomobillere ödenirken, bunu 5,8 milyar lirayla kamyonetler ve 3,6 milyar lirayla çekiciler izledi.
Kasko kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 4 milyon 747 bin 138 adet teminat verildi. Bu dönemde yazılan prim tutarı ise 81,6 milyar lira oldu.
FERDİ KAZA SİGORTASINDA 24 MİLYON LİRALIK ÖDEME
Sigortalının kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya sakat kalması durumunda kendisine ya da ailesine maddi destek sağlayan ferdi kaza sigortasında da yılın ilk 6 ayında ödeme yapıldı.
Bu kapsamda 451 mağdura toplam 24 milyon lira tazminat ödendi.