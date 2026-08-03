Trafik kazasında konum paylaşımı zorunlu değil

Maddi hasarlı trafik kazalarında bazı sigorta şirketleri, kazaya karışan taraflardan olay yerindeyken WhatsApp
üzerinden birbirlerine konum göndermelerini talep ediyor. Hasar inceleme süreçlerinde kazanın yeri ve oluş şeklinin doğrulanması amacıyla kullanılan bu uygulamanın zorunlu olup olmadığı tartışılırken, sektör temsilcileri konum paylaşımının mevzuatta yer alan bir yükümlülük olmadığını vurguluyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, "Maddi hasarlı trafik kazalarında tarafların WhatsApp üzerinden birbirlerine konum göndermesi, mevzuatta zorunlu tutulmuş bir uygulama değildir. Konum paylaşılması zorunlu değildir ve paylaşılmaması tek başına hasar dosyasının reddedilmesine gerekçe oluşturmaz. Bununla birlikte, kazanın yeri veya gerçekleşme şekline ilişkin tereddüt bulunması halinde şirket, konum yerine başka bilgi ve belgelerle olayın doğrulanmasını talep edebilir. Nihai değerlendirme, dosyadaki tüm bilgi ve belgeler birlikte incelenerek yapılmalıdır. Bu çerçevede konum paylaşımı, mevzuattan kaynaklanan zorunlu bir uygulama değil, şirketlerin hasar incelemelerinde kullanabildiği yardımcı bir doğrulama yöntemidir" dedi.