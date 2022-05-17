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Giriş Tarihi: 17.5.2022 01:25 Son Güncelleme: 17.5.2022 01:47

Trafik sigortası yönetmeliğine değişiklik! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak

İHA
Trafik sigortası yönetmeliğine değişiklik! 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, Mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, Mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak.

Trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20'ye çıktı.

Ayrıca, Trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya iki katına çıkarılabilecek.

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Trafik sigortası yönetmeliğine değişiklik! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
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