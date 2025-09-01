Trafik sigortasında artış %1.2 olacak

TÜRKİYE'DE32 milyona yakın araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortası azami prim listesi yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre İstanbul'da otomobilini 4. basamaktan sigortalatacak sürücüler en az 14 bin 462 TL ödemeden trafiğe çıkamayacak. Primlere ortalama yüzde 1.2 oranında zam yapılırken, sigortasız yakalanan sürücülere 993 TL ceza uygulanacak ve araçları trafikten men edilecek. Riskli sürücüler ile düşük riskliler arasındaki fark ise yüzde 500'e yakın seviyelere ulaştı. Şehirlere göre otomobil primleri şöyle oldu: İstanbul: 0. basamakta 43.835 TL, 8. basamakta 7.306 TL. Ankara: 0. basamakta 42.594 TL, 8. basamakta 7.099 TL. İzmir: 0. basamakta 41.353 TL, 8. basamakta 6.892 TL. İstanbul'da 31 koltuk ve üzeri otobüslerde 0. basamak prim 276.819 TL'ye çıkarken, 8. basamakta bu tutar 46.136 TL oldu