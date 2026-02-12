Trafik sigortasında şubat tarifesi açıklandı: Primlere %12,5 zam

Özellikle İstanbul'da, en riskli sürücü ile en güvenli sürücü arasındaki prim farkı oldukça yüksek. Türkiye'nin en yoğun trafiğine sahip İstanbul'da, 4. basamaktaki standart bir otomobil sahibi aracını trafiğe çıkarabilmek için en az 17 bin 59 TL ödeyecek. Risk profili değiştikçe primler hızla artıyor:

En riskli sürücü (0. basamak): 51.177 TL

En güvenli sürücü (8. basamak): 8.530 TL

Ankara ve İzmir'de de primlerde ciddi artışlar görüldü. Başkentte en düşük prim 8.288 TL, İzmir'de ise 8.047 TL olarak belirlendi.