Giriş Tarihi: 12.02.2026 09:42 Son Güncelleme: 12.02.2026 09:48

Trafik sigortasında şubat tarifesi açıklandı: Primlere %12,5 zam

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin duyurduğu şubat ayı azami primlerine yüzde 12,5 artış yansıdı. İstanbul’da risk basamakları arasındaki makas açılırken, en riskli sürücü ile en düşük risk grubundaki sürücü arasındaki fark dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Araç sahiplerinin her yıl yenilemek zorunda olduğu trafik sigortasında Şubat ayına ait azami primler belli oldu. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından açıklanan yeni tarifeye göre, sürücülerin kaza geçmişine göre belirlenen basamak sisteminde primler rekor düzeye ulaştı.

Özellikle İstanbul'da, en riskli sürücü ile en güvenli sürücü arasındaki prim farkı oldukça yüksek. Türkiye'nin en yoğun trafiğine sahip İstanbul'da, 4. basamaktaki standart bir otomobil sahibi aracını trafiğe çıkarabilmek için en az 17 bin 59 TL ödeyecek. Risk profili değiştikçe primler hızla artıyor:

  • En riskli sürücü (0. basamak): 51.177 TL
  • En güvenli sürücü (8. basamak): 8.530 TL

Ankara ve İzmir'de de primlerde ciddi artışlar görüldü. Başkentte en düşük prim 8.288 TL, İzmir'de ise 8.047 TL olarak belirlendi.

Ticari araçlar için sigorta maliyeti ise çok daha yüksek. Özellikle toplu taşıma ve taksi esnafı, yeni tarifelerle önemli maliyet artışıyla karşı karşıya:

  • Otobüsler (31+ koltuk): İstanbul'da 0. basamaktaki bir otobüsün primi 337 bin 829 TL'ye çıktı.
  • Taksiler: İstanbul'da en riskli taksi 137 bin 510 TL, en düşük prim ise 22 bin 918 TL.

2026 itibarıyla trafik sigortasını yaptırmayan sürücülere yönelik yaptırımlar da ağırlaştırıldı. Sigortasız araçlar tespit edildiğinde 1.246 TL ceza kesiliyor ve araç, sigorta yaptırılana kadar trafikten men edilerek otoparka çekiliyor. Trafik polisleri bazı durumlarda sürücülere dijital kanallar üzerinden anında poliçe düzenleme imkânı sunabiliyor; ancak poliçe düzenlenmezse araç trafiğe çıkamıyor.

