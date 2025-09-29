Trafikte 309 bin elektrikli oto var

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı son beş yılda katlandı. 2020'de sadece 3 bin 710 adet olan trafikteki elektrikli otoların sayısı 2025 Ağustos itibariyle 309 bin 255 adete çıktı.2025'e 6 bin 71 adetlik satışla başlayan elektrikli otomobil pazarında voltaj daha sonraki aylarda artma trendine girmişti. Şubatta 10 bin 324, martta 12 bin 704, nisanda 13 bin 191, mayısta 16 bin 802, haziranda 25 bin 646, temmuzda 17 bin 225, 17 bin 480 adet elektrikli otomobil satıldı.Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre elektrikli otomobil satışları yılın ilk sekiz ayında yüzde 154.4 artarak 119 bin 640 adede ulaştı. Bu dönemde elektrikli otoların pazardan aldıkları pay yüzde 18.3 oldu.