Trafikte hasar yüzde 11.3 arttı

2025 yılında trafik sigortası kapsamındaki hasar ihbarlarında belirgin bir artış yaşandı. 2024 ve 2025 yıllarına ait dosyaların incelendiği çalışmaya göre, toplam ihbar hacmi çift haneli büyüme kaydederken, artışın ana sürükleyicisi değer kaybı talepleri oldu. 2024 yılında 1 milyon 971 bin 769 olan toplam trafik hasar ihbarı, 2025'te 2 milyon 194 bin 694'e yükseldi. Böylece toplam ihbar sayısında yıllık bazda yüzde 11.3'lük bir artış gerçekleşti. Bu yükselişte özellikle değer kaybı dosyalarının hem adet hem de toplam içindeki pay artışıyla öne çıktığı görülüyor.

DEĞER KAYBINDA YÜKSELİŞ

Hasar türleri bazında bakıldığında, değer kaybı dosyaları 2025 yılında yüzde 16 artarak 567 bin 995'ten 659 bin 77'ye ulaştı. Değer kaybı dosyalarının toplam ihbarlar içindeki payı da yüzde 28,81'den yüzde 30.03'e yükselerek 1.22 puanlık artış kaydetti. Bu gelişme, trafik sigortasında talep kompozisyonunun giderek daha fazla değer kaybı odaklı bir yapıya evrildiğine işaret ediyor. Toplam hacimde en büyük payı oluşturmaya devam eden maddi hasar dosyaları ise 2025'te yüzde 10.5 artışla 1 milyon 290 bin 542'den 1 milyon 425 bin 646'ya çıktı. Buna rağmen maddi hasarların toplam içindeki payı yüzde 65.45'ten 64.96'ya gerileyerek sınırlı bir düşüş gösterdi. Bu durum, maddi hasarların mutlak hacimde büyümeye devam ettiğini ancak değer kaybı dosyalarının daha hızlı artması nedeniyle görece pay kaybı yaşadığını ortaya koyuyor. Öte yandan tam hasar dosyalarında dikkat çekici bir düşüş yaşandı. 2024'te 9 bin 759 olan tam hasar dosya sayısı, 2025'te yüzde 60.6 azalarak 3 bin 842'ye geriledi. Tam hasar dosyalarının toplam içindeki payı da yüzde 0.49'dan yüzde 0.18'e düştü. Bedeni hasarlar cephesinde ise daha dengeli bir görünüm söz konusu. Sürekli sakatlık dosyaları 2025'te yüzde 2.6 artarak 95 bin 338'den 97 bin 804'e yükseldi. Toplam ihbar hacmindeki daha güçlü büyüme nedeniyle bu dosyaların payı sınırlı ölçüde gerilese de, kompozisyon içindeki ağırlığını büyük ölçüde korudu. Ölüm dosyaları ise aynı dönemde yüzde 12.4 artışla 7 bin 41'den 7 bin 911'e çıktı.