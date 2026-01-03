Trakya gümrük kapılarından 2025’te 15 milyondan fazla yolcu geçti

Türkiye'den Avrupa'ya açılan Trakya'daki gümrük kapılarından geçen yıl 15 milyon 395 bin 535 yolcu geçti.

Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule ile Kırklareli Dereköy sınır kapılarında geçen yıl yoğun yolcu trafiği yaşandı.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy ile Yunanistan'a açılan İpsala gümrük kapılarındaki yolcu trafiğinde, bir önceki yıla göre genel olarak önemli bir değişim görülmedi.

Ancak modernizasyon çalışmaları tamamlanan Pazarkule Gümrük Kapısı'ndan geçişler, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 17 arttı.

Trakya'daki gümrük kapılarından geçen yıl 7 milyon 731 bin 730 yolcu giriş, 7 milyon 663 bin 805 yolcu çıkış yaptı.