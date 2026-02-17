Tren projesi bitmeden yatırım üssü oldu

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle bağlantısını sağlayacak olan Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nde ilk aşama tamamlandı. Hattın Çerkezköy-Kapıkule bölümünün bu yıl içinde devreye alınması bekleniyor. Tren hattına kazma vurulur vurulmaz Trakya bölgesi yatırımcıların adresi olmaya başladı. Telefon devi Samsung dünya genelindeki 9 fabrikasından birini Türkiye'ye kurdu. 26 Ocak itibarıyla 10 milyonuncu cep telefonu üretimini gerçekleştirdi. Hızlı tren projesinin sağlayacağı lojistik avantajlar nedeniyle Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) de yatırımcıların akınına uğradı. OSB'de yer alan 10 adet sanayi parselinin satış işlemleri tamamlandı. Yatırımcı firmalardan 7'si çalışma ruhsatlarını alarak üretime başladı, 3 firma ise inşaat faaliyetlerini sürdürüyor.

2.8 MİLYAR TL YATIRIM

Trakya bölgesinde Çerkezköy ve Çorlu'dan sonra son dönemde öne çıkan adreslerden birinin de Kapaklı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Halkalı- Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin hem Kapaklı hem de bölgedeki diğer sanayi bölgelerine ilgiyi artıracağını söyledi. Çetin, "Kapaklı OSB'de gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında toplam 130 bin metrekare kapalı alana sahip sanayi tesisleri kuruldu. İnşaat yatırımlarının büyüklüğü yaklaşık 2.8 milyar TL'ye ulaştı. Faaliyete geçen işletmelerde hâlihazırda 1000 kişi istihdam ediliyor" dedi. Çetin, ilçenin özellikle metal, makine, tekstil, otomotiv yan sanayi, lojistik ve depolama sektörlerindeki yatırımcılara güçlü altyapı ve stratejik avantajlar sunduğunu belirtti.

YENİ ALANLAR AÇILABİLİR

Mevcut organize sanayi bölgesinin büyük ölçüde doluluk oranına ulaştığını, talebin artması halinde yeni OSB alanları ve genişleme seçenekleri gündemlerine alacaklarını söyleyen Çetin, "Kapaklı'yı planlı, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir sanayi kenti olarak büyütmeyi hedefliyoruz. Demiryolu hattının devreye girmesiyle birlikte Kapaklı'nın kısa ve orta vadede yüksek hacimli sanayi ve lojistik yatırımları çekmesini bekliyoruz. Net bir rakam vermek zor olsa da, önümüzdeki süreçte yüz milyonlarca dolarlık yeni yatırım potansiyelinden söz edebiliriz" diye konuştu.



STRATEJİK BİR ADIM

KAPIKULE–Halkalı Hızlı Tren Projesi tamamlandığında, Trakya'nın ve Marmara'nın üretim ve ticaret üssü olma potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyen Çetin, projeyi bölgenin ekonomik ve lojistik yapısını dönüştürecek stratejik bir adım olarak tanımladı. Çetin, "En fazla ilginin lojistik, taşımacılık, sanayi, üretim, dış ticaret, gayrimenkul, depolama sektörlerinin yanı sıra turizm ve hizmet sektöründen gelmesini bekliyoruz. Özellikle Avrupa bağlantısının güçlenmesiyle ihracat odaklı firmalar için bölgemiz daha cazip hale geliyor. Şimdiden bu etkiyi görmeye başladığımızı söyleyebiliriz. OSB'de arsa talepleri arttı, lojistik firmalarının depo ve aktarma merkezi yatırımlarına ilgisi çok" dedi.