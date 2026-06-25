Tren yollarında gizli tehlike! Meğer çok tehlikeliymiş... TCDD’den 15 günlük kritik uyarı

OTLAR NEDEN TEHLİKELİ?

Demir yolu hatlarında ve rayların çevresinde büyüyen yabani otlar, sıradan bir çevre düzenlemesi sorunundan çok daha fazlası. Otlar, doğrudan seyrüsefer güvenliğini, altyapı ömrünü ve yangın emniyetini tehdit ediyor.

Rayların üzerinde veya hemen kenarında büyüyen otlar, tren tekerlekleri tarafından ezildiğinde ray yüzeyinde kaygan, bitkisel bir tabaka (nemli bir yağ tabakası gibi) oluşturuyor. Bu durum tekerlek ile ray arasındaki sürtünmeyi (adhezyon) kritik seviyede düşürmesine, dolayısıyla da fren mesafesi ciddi oranda uzamasına ve hızlanma veya yokuş tırmanma aşamasında tekerleklerin patinaj yapmasına yol açıyor.