Tren yollarında gizli tehlike! Meğer çok tehlikeliymiş... TCDD’den 15 günlük kritik uyarı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği ve Sivas-Samsun demir yolu hatları üzerinde geniş kapsamlı bir "otla mücadele" çalışması başlatılacağını duyurdu. Hatlar üzerindeki gar, istasyon ve saydinglerde (ana demir yoluna paralel hatlar) yapılacak ilaçlama işlemleri için vatandaşlara hayati uyarılar yapıldı.
İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKE ARZ EDİYOR!
TCDD'den yapılan resmi açıklamada, rayların çevresindeki yabani otlarla mücadele amacıyla kullanılacak kimyasal ilaçların, insan ve hayvan sağlığını doğrudan etkileyebilecek güçlü özellikler taşıdığı vurgulandı. Kimyasal temas riskine karşı demir yolu hat kesimleri ve istasyon çevrelerinde yaşayan vatandaşların son derece dikkatli olması gerektiği kaydedildi.
ARICILIK, HAYVAN OTLATMA VE OT HASADI YAPANLAR DİKKAT!
Açıklamada, ilaçlama yapılan bölgelerin yakınındaki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik şu net kısıtlamalar paylaşıldı:
"Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 15 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur."
İLAÇLAMA TAKVİMİ: HANGİ BÖLGEDE NE ZAMAN ÇALIŞMA YAPILACAK?
TCDD tarafından planlanan ilaçlama tarihleri ve güzergah takvimi şu şekildedir:
24-26 Haziran: Sivas - Kayseri hat kesimi
29 Haziran - 3 Temmuz: Sivas - Divriği hat kesimi
6-10 Temmuz: Sivas - Samsun hat kesimi
OTLAR NEDEN TEHLİKELİ?
Demir yolu hatlarında ve rayların çevresinde büyüyen yabani otlar, sıradan bir çevre düzenlemesi sorunundan çok daha fazlası. Otlar, doğrudan seyrüsefer güvenliğini, altyapı ömrünü ve yangın emniyetini tehdit ediyor.
Rayların üzerinde veya hemen kenarında büyüyen otlar, tren tekerlekleri tarafından ezildiğinde ray yüzeyinde kaygan, bitkisel bir tabaka (nemli bir yağ tabakası gibi) oluşturuyor. Bu durum tekerlek ile ray arasındaki sürtünmeyi (adhezyon) kritik seviyede düşürmesine, dolayısıyla da fren mesafesi ciddi oranda uzamasına ve hızlanma veya yokuş tırmanma aşamasında tekerleklerin patinaj yapmasına yol açıyor.
Aynı zamanda demir yolu raylarının altında "balast" adı verilen özel kırgız taşların arasına sızan otlar drenaj (su tahliye) özelliğini yok eder.
Özellikle yaz aylarında kuruyan yabani otlar, adeta birer saman alevine dönüşebiliyor. Trenlerin fren yapması sırasında çıkan kıvılcımlar veya lokomotiflerden sıçrayabilecek ufak ateş parçaları, bu kuru otları kolayca tutuşturabiliyor.