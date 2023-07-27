Trendyol’a 61.3 milyon TL ceza

Rekabet Kurumu, Çinli Alibaba'ya ait olan Trendyol'un e-ticaret sektöründe rekabeti ihlal edip etmediğine ilişkin başlattığı soruşturmayı tamamladı. Kurum Trendyol'a 61 milyon 342 bin TL idari para cezası kesti. Bilindiği üzere Türkiye'de faaliyet gösteren başlıca e-pazaryerleri arasında Trendyol, Hepsiburada, PttAVM, Amazon ve N11 geliyor. Rekabet Kurumu yakın zamanda e-pazaryeri platformları ile ilgili sektör incelemesi yapmış ve sektördeki aksaklıklarla ilgili tespitlerde bulunmuştu.Rekabet Kurulu 2021 yılının eylül ayından beri yürüttüğü soruşturma neticesinde Trendyol'un çok kategorili e-pazaryeri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullandığına karar verdi. Soruşturma sürecinde pazardaki rekabetin tesis edilmesi sağlamak için, Trendyol'un, rakiplerine kıyasla oldukça yüksek düzeyde seyreden reklam harcamalarına kısıtlama getirildi. Trendyol bundan sonra pazaryeri faaliyeti kapsamında elde ettiği gelirlerinin belirli bir oranının üzerinde reklam harcaması yapamayacak.E-pazaryerlerinde ürün aramalarında sonuçların sıralanması gibi birçok işlevi yerine getirirken algoritmalar kullanılıyor. Bu kapsamda da Rekabet Kurulu tarafından alınan karar ile hâkim durumda olduğu tespit edilen Trendyol'un, algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak kendi perakende faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığına, bu eylemlerinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğuna hükmedildi.sayılı Kanun'un 6. maddesinin ihlali niteliğindeki eylemleri nedeniyle Trendyol'a 61 milyon 342 bin TL para cezası uygulandı. Bu çerçevede Trendyol, algoritma ve kodlama aracılığıyla yapılan müdahalelerden kaçınacak ve pazaryeri faaliyeti kapsamında elde ettiği verileri, kendisine ait özel markalı ürünlerin pazarlaması için kullanamayacak. Ayrıca şirket bünyesinde özel markalı ürünlerini yöneten ayrı bir ekip oluşturacak.