Trump ABD’de kısmi kapanma krizini sona erdiren imzayı attı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen törende, Savunma, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Çalışma ve Eğitim bakanlıklarını eylül ayı sonuna kadar finanse edecek tasarılar ile İç Güvenlik Bakanlığı için iki haftalık geçici finansman içeren bütçe paketini imzaladı.

Trump'ın imzasıyla birlikte, ABD'de federal hükümetin 4 gün süren kısmi kapanması sona ermiş oldu.

Törende konuşan Trump, federal hükümeti yeniden açacak ve mali yılın geri kalanında kurumların büyük bölümünün faaliyetlerini finanse edecek tasarıyı imzalamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Söz konusu bütçeyi "Amerikan halkı için büyük bir zafer" olarak nitelendiren Trump, paketin mali disiplin açısından önemli bir adım olduğunu savundu.

Trump, "Özel çıkar gruplarına yönelik yardımlarla dolu, şişirilmiş ve israflı bir devasa tasarı yerine, Amerikan halkının güvenliği, emniyeti ve refahı için kritik öneme sahip programları destekleyen; aynı zamanda israflı federal harcamaları gerçekten azaltan, mali açıdan sorumlu bir paketi kabul etmeyi başardık." dedi.