Trump ABD’de kısmi kapanma krizini sona erdiren imzayı attı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen törende, Savunma, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Çalışma ve Eğitim bakanlıklarını eylül ayı sonuna kadar finanse edecek tasarılar ile İç Güvenlik Bakanlığı için iki haftalık geçici finansman içeren bütçe paketini imzaladı.
Trump'ın imzasıyla birlikte, ABD'de federal hükümetin 4 gün süren kısmi kapanması sona ermiş oldu.
Törende konuşan Trump, federal hükümeti yeniden açacak ve mali yılın geri kalanında kurumların büyük bölümünün faaliyetlerini finanse edecek tasarıyı imzalamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Söz konusu bütçeyi "Amerikan halkı için büyük bir zafer" olarak nitelendiren Trump, paketin mali disiplin açısından önemli bir adım olduğunu savundu.
Trump, "Özel çıkar gruplarına yönelik yardımlarla dolu, şişirilmiş ve israflı bir devasa tasarı yerine, Amerikan halkının güvenliği, emniyeti ve refahı için kritik öneme sahip programları destekleyen; aynı zamanda israflı federal harcamaları gerçekten azaltan, mali açıdan sorumlu bir paketi kabul etmeyi başardık." dedi.
HÜKÜMET NEDEN KAPANMIŞTI?
ABD'de federal hükümet, kurumların büyük bölümüne finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolması ve yeni bütçe paketinin yasalaşma sürecinin zamanında tamamlanamaması nedeniyle kısmen kapanmıştı.
Senato'nun 30 Ocak'ta bütçe paketini onaylamasına karşın, Temsilciler Meclisi'nin hafta sonu toplanmaması oylamanın gecikmesine yol açmış ve bu durum kısmi kapanmayı tetiklemişti. Senato'daki oylamada paket 29'a karşı 71 oyla kabul edilmiş, yapılan değişiklikler nedeniyle tasarı yeniden Temsilciler Meclisi'ne gönderilmişti.
Bütçe paketi, Temsilciler Meclisi'nde de 214'e karşı 217 oyla kabul edilerek Trump'ın imzasına sunulmuştu.
İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇESİ ANLAŞMAZLIĞA YOL AÇTI
Bütçe sürecindeki gecikmenin temel nedenlerinden biri, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki siyasi anlaşmazlıklar oldu. Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki müzakerelerin uzaması, oylamaların tamamlanmasını geciktirdi.
Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyon sırasında bir ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmesi ve 24 Ocak'ta düzenlenen protestolar sırasında bir kişinin daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulması, kamuoyunda tepkilere neden oldu.
Bu gelişmelerin ardından Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinin ana paketten ayrılmasını ve ICE biriminde reform yapılmasını şart koştu. Taraflar arasında varılan uzlaşmayla İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi paketten çıkarılarak yalnızca geçici bir finansman sağlanması kararlaştırıldı.