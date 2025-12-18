Trump ABD’lilere seslendi: Ekonomik bir patlamanın eşiğindeyiz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, ikinci dönemindeki icraatlarını ve öne çıkan gelişmeleri ele aldı. Kendi yönetiminden övgüyle bahseden Trump, "Son 11 ayda Washington'a, Amerikan tarihindeki tüm yönetimlerden daha fazla olumlu değişimler getirdik. Bunun eşi benzeri görülmemiştir" ifadelerini kullandı.

Gümrük vergileri sayesinde Amerika'nın elinin kuvvetlendiğine dikkat çeken Trump, hayata geçirdikleri hamleler neticesinde tüm dünyada yeniden saygı duyulan bir ülke konumuna eriştiklerini belirtti.

'YÜKSEK FİYATLARI ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE DÜŞÜRÜYORUM'

Göreve geldiğinde enflasyonun son 48 yılın, kimilerine göre ise tarihin en vahim noktasında olduğunu vurgulayan Trump, bu durumun fiyatları rekor seviyeye taşıdığını ve milyonlarca vatandaşı hayat pahalılığıyla boğuşmak zorunda bıraktığını dile getirdi. İzlediği stratejiyi 'Amerika'yı ilk sıraya koymak' olarak tanımlayan Trump, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amerika'yı yeniden büyük yapıyoruz. 11 ay sonra sınırlarımız güvenli hale geldi. Enflasyon durdu. Maaşlar yükseldi, fiyatlar düştü. Ülkemiz güçlü. Amerika saygı görüyor ve ülkemiz her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri döndü. Dünyanın daha önce hiç görmediği bir ekonomik patlamanın eşiğindeyiz."

ABD'nin geçmişte tarihin en başarısız ticaret anlaşmalarına imza attığını ancak bunu tersine çevirdiklerini kaydeden Trump, "Ekonomimizi yıkımın eşiğinden geri getiriyoruz. Son yönetim ve Kongre'deki müttefikleri, hazinemizi trilyonlarca dolar yağmalayarak fiyatları ve her şeyi daha önce hiç görülmemiş seviyelere çıkardı. Bu yüksek fiyatları çok hızlı bir şekilde düşürüyorum" diye konuştu.

"EN SEVDİĞİM KELİME TARİFE"

İş gücü piyasasındaki büyümeye değinen Trump, kendi döneminde oluşan istihdamın tamamının özel sektör kaynaklı olduğunu savundu. Ülkeye 18 trilyon dolar tutarında rekor düzeyde yatırım girişi olduğunu tekrarlayan Trump, "Bu başarının büyük bir kısmı tarifeler sayesinde elde edildi. En sevdiğim kelime olan tarife, onlarca yıldır diğer ülkeler tarafından bize karşı başarıyla kullanıldı, ancak artık öyle değil" ifadelerini kullandı.

Gelecek sene ABD tarihinin en kapsamlı vergi kesintilerinin meyvelerinin toplanacağını aktaran Trump, yeni düzenlemeler ve gümrük vergileri ile birlikte yaklaşan vergi döneminin tüm zamanların en büyük vergi iadesi sezonu olarak kayıtlara geçeceğini bildirdi.

Fed'in başına geçecek ismi kısa süre içinde duyuracağını açıklayan Trump, "Yakında faiz oranlarının önemli ölçüde düşürülmesi gerektiğine inanan yeni Fed başkanını açıklayacağım. Yeni yılın başında mortgage ödemeleri daha da düşecek. Bunu yeni yılda göreceksiniz, Amerikan tarihinin en agresif konut reform planlarından bazılarını açıklayacağım" ifadelerini kullandı.