Trump ’anlaşma’ dedikçe sert dalgalandı! Petrol marttan bu yana en düşük seviyede

ABD'DE PETROL SAHALARINDA FAALİYETLER ARTTI

Savaşın başlamasından sonra ABD kaya petrolü sektöründe operasyonların belirgin şekilde hızlandığı kaydedildi.

Frac Spread Count ve Frac Job Count göstergelerinde güçlü artışlar görülürken, basınçlı pompalama kapasitesinin 2022'den bu yana en sıkışık seviyelere ulaştığı bildirildi.

Uzmanlar, kapasite kullanım oranlarındaki yükselişin ABD enerji sektöründeki büyümenin devam ettiğine işaret ettiğini belirtiyor.

Rus enerji devi Rosneft'in Üst Yöneticisi İgor Seçin de daha önce yaptığı değerlendirmede, Orta Doğu'daki gerilim ve yükselen petrol fiyatlarının en büyük kazananının ABD enerji sektörü olduğunu ifade etmişti.

Seçin, mevcut fiyat seviyelerinin korunması halinde ABD petrol ve doğal gaz sektörünün bu yıl onlarca milyar dolarlık ilave gelir elde edebileceğini söylemişti.