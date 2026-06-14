Trump: Anlaşma sonrası Hürmüz herkese açılacak

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan anlaşmanın İran'ın nükleer silaha giden yolu için 'sorunsuz' olduğu değerlendirmesinde bulundu.

HÜRMÜZ HERKESE AÇIK OLACAK

Şu an varılan anlaşmanın ise 'nükleer silahlara karşı duvar' niteliğinde olduğunu savunan Trump, İran'ın artık nükleer silaha sahip olmayı istemediğini aktardı. Trump, anlaşmanın bugün imzalanmasının planlandığını belirterek, "İmzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı herkes için açık olacak. ABD'nin İran ile ilişkisi önceki yönetimlerden 'çok daha farklı ve daha iyi'. İran'ın dondurulan paraları konusunda da herhangi bir 'el değiştirme' olmayacak" ifadelerini kullandı.

SÜRECİN HIZLI İLERLEMESİNİ UMUYORUM

İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun 'her şey sakinleştiğinde' ve 'uygun bir zamanda' İran veya ABD'de imha edileceğini kaydeden Trump, "İran ve tüm Orta Doğu ile uzun yıllar birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Sürecin hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini umuyorum. Eğer ilerlemezse, umarım bir daha asla kullanılmayacak nihai bir alternatifimiz var" dedi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör