Trump, BBC’ye dava açmaya hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye tazminat davası açacaklarını duyurdu. 6 Ocak 2021 Kongre baskını öncesi konuşmalarını montajlamakla suçladığı BBC'ye karşı yasal işlem başlatacaklarını açıklayan Trump, "Muhtemelen gelecek hafta bir ara onlara (BBC) karşı 1 ila 5 milyar dolar arasında bir dava açacağız" dedi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı hafta sonu bu konu için arayacağını belirten Trump, Starmer ve İngiltere halkının çok utandığını savundu. BBC, Trump'ın konuşmasında montaj yapıldığı için özür dilemiş ancak Trump'ın tazminat talebini kabul etmeyeceğini bildirmişti.