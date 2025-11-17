Trump etkisi azaldı: Bitcoin yüzde 30 değer kaybetti

Pazartesi günü Singapur saatiyle 08:39 itibarıyla Bitcoin, kayıplarının bir kısmını telafi ederek 94.869 dolardan işlem gördü.

Bitwise Asset Management Yatırım Direktörü Matthew Hougan, "Piyasa şu anda riskten kaçınma modunda ve kripto varlıklar buna en hızlı tepkiyi veriyor" yorumunu yaptı.

Son bir ayda, borsa yatırım fonu yöneticilerinden kurumsal yatırımcılara kadar birçok büyük alıcının piyasadan çekilmesi, yıl başındaki yükselişi destekleyen likidite akışında azalmaya neden oldu. Aynı dönemde teknoloji hisselerinde yaşanan değer kaybı da yatırımcıların genel risk iştahını düşürdü.