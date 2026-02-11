Trump hükümetinde Epstein depremi! Ticaret Bakanı Lutnick yemek yediğini doğruladı, istifası istendi

EPSTEİN İLE İLİŞKİSİ KONUSUNDA "YALAN SÖYLEDİ" İDDİASI

Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Thomas Massie, CNN'e verdiği röportajda belgelerin Lutnick'in Epstein'in özel adasına gittiğini ve onunla iş yaptığını gösterdiğini savundu.

Massie, söz konusu temasların Epstein'in cinsel suçlardan hüküm giymesinden yıllar sonrasına denk geldiğini belirterek, "Cevaplaması gereken çok şey var. Ama gerçekten, başkanın işini kolaylaştırmalı ve istifa etmeli." ifadelerini kullandı.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Robert Garcia da X platformundaki paylaşımında, Lutnick'in Epstein ile ilişkisi hakkında kamuoyunu yanılttığını ileri sürdü. Garcia, "Epstein ile 2005'ten sonra hiçbir etkileşiminin olmadığını söyledi, ancak şimdi birlikte iş yaptıklarını biliyoruz. Lutnick istifa etmeli veya görevden alınmalı. Ve sorularımızı yanıtlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Senatör Adam Schiff ise yaptığı açıklamada, Lutnick'in Amerikan halkına Epstein ile olan bağlantıları hakkında yalan söylediğini savunarak, "Lutnick'in hüküm giymiş bir çocuk cinsel istismarcısı ile yaptığı iş anlaşmaları hakkındaki yalanları, muhakeme ve ahlak anlayışı hakkında ciddi endişeler uyandırıyor. Lutnick'in bizim ticaret bakanımız olarak görev yapmaya hakkı yok ve derhal istifa etmeli." ifadelerini kullandı.