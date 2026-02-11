Trump hükümetinde Epstein depremi! Ticaret Bakanı Lutnick yemek yediğini doğruladı, istifası istendi

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisine dair ortaya çıkan yeni belgeler sonrası hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi siyasetçilerin istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.
ABD Adalet Bakanlığının Epstein soruşturması kapsamında kamuoyuna açıkladığı belgeler, Lutnick'in Epstein ile 2018'e kadar iletişim halinde olduğunu ortaya koydu.
EPSTEİN İLE İLİŞKİSİ KONUSUNDA "YALAN SÖYLEDİ" İDDİASI
Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Thomas Massie, CNN'e verdiği röportajda belgelerin Lutnick'in Epstein'in özel adasına gittiğini ve onunla iş yaptığını gösterdiğini savundu.
Massie, söz konusu temasların Epstein'in cinsel suçlardan hüküm giymesinden yıllar sonrasına denk geldiğini belirterek, "Cevaplaması gereken çok şey var. Ama gerçekten, başkanın işini kolaylaştırmalı ve istifa etmeli." ifadelerini kullandı.
Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Robert Garcia da X platformundaki paylaşımında, Lutnick'in Epstein ile ilişkisi hakkında kamuoyunu yanılttığını ileri sürdü. Garcia, "Epstein ile 2005'ten sonra hiçbir etkileşiminin olmadığını söyledi, ancak şimdi birlikte iş yaptıklarını biliyoruz. Lutnick istifa etmeli veya görevden alınmalı. Ve sorularımızı yanıtlamalı." değerlendirmesinde bulundu.
Demokrat Senatör Adam Schiff ise yaptığı açıklamada, Lutnick'in Amerikan halkına Epstein ile olan bağlantıları hakkında yalan söylediğini savunarak, "Lutnick'in hüküm giymiş bir çocuk cinsel istismarcısı ile yaptığı iş anlaşmaları hakkındaki yalanları, muhakeme ve ahlak anlayışı hakkında ciddi endişeler uyandırıyor. Lutnick'in bizim ticaret bakanımız olarak görev yapmaya hakkı yok ve derhal istifa etmeli." ifadelerini kullandı.
E-POSTALAR ADA ZİYARETİ VE BULUŞMA PLANLARINI ORTAYA KOYDU
Lutnick, geçen yıl ekim ayında katıldığı "Pod Force One" adlı podcast programında, 10 yılı aşkın süre boyunca New York'ta komşusu olduğu Epstein ile 2005'te evine yaptığı bir ziyaretten sonra bir daha aynı ortamda bulunmadığını söylemişti. Lutnick, "Ne sosyal, ne iş, ne de hayırseverlik için onunla aynı odada bulunmadım. O adam oradaysa, ben gitmezdim çünkü iğrenç biri." demişti.
Ancak Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer alan e-postalar, Lutnick ile Epstein arasında 2011 ve 2012 yıllarında buluşma planları yapıldığını gösteriyor.
1 Mayıs 2011 tarihli bir e-postada Lutnick ile içki programı planlandığı görülürken, Aralık 2012 tarihli yazışmalarda Lutnick'in Epstein'in Karayipler'deki özel adası Little St. James'i ziyaret etmeyi planladığı anlaşılıyor.
19 Aralık 2012 tarihli bir e-postada Lutnick, eşi ve çocuklarıyla tekneyle Karayipler'e gideceğini belirterek, "Nerede bulunuyorsun? Pazar akşamı yemek uygun olur mu?" ifadelerini kullanıyor. 24 Aralık 2012'de Epstein'ın asistanı tarafından gönderilen mesajda ise Epstein'ın "Sizi görmek güzeldi." dediği aktarılıyor.
BELGELER İŞ İLİŞKİSİNE İŞARET EDİYOR
Belgeler, Lutnick ile Epstein arasında iş ilişkisi bulunduğuna da işaret ediyor.
28 Aralık 2012 tarihli bir belgede, Lutnick ve Epstein'in AdFin Solutions adlı bir reklam teknolojisi şirketinin hisselerini satın almak üzere imza attıkları görülüyor. Epstein'ın Southern Trust Company adına, Lutnick'in ise CVAFHI adlı limited şirketi adına belgeyi imzaladığı belirtiliyor.
Kasım 2017 tarihli yazışmalarda ise Epstein'in, Lutnick'in onurlandırıldığı UJA Wall Street Akşam Yemeği etkinliği için 50 bin dolarlık bağış yapılması talimatı verdiği yer alıyor.
Mayıs 2018 tarihli e-postalarda da Lutnick ile Epstein'in Frick Collection sanat müzesinin genişleme planına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu görülüyor.
LUTNİCK: "NEREDEYSE HİÇBİR BAĞLANTIM YOKTU"
Lutnick, ABD Senatosu'ndaki oturumda Epstein ile bağlantısına ilişkin soruları yanıtladı.
Epstein ile New York'ta komşu olduklarında tanıştığını belirten Lutnick, "Muhtemelen milyonlarca belgenin arasında, beni onunla ilişkilendiren belki 10 e-posta vardır. 14 yıllık bir süre boyunca onunla hiçbir ilişkim olmadı. O kişiyle neredeyse hiçbir bağlantım yoktu." dedi.
Aile tatili sırasında teknedeyken Epstein ile öğle yemeği yediğini doğrulayan Lutnick, görüşmede eşi, dört çocuğu, dadıları ve başka bir ailenin de bulunduğunu ifade etti.
TRUMP, İSTİFASI İSTENEN LUTNİCK'İ DESTEKLİYOR
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada Lutnick'in ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin önemli bir üyesi olmaya devam ettiğini belirterek, Trump'ın Lutnick'i tamamen desteklediğini söyledi.