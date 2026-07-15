Trump, Hürmüz Boğazı’nda yüzde 20 geçiş ücreti planını geri çekti

Trump'ın pazartesi günü gündeme getirdiği geçiş ücreti önerisinin ardından Birleşmiş Milletler'in denizcilikten sorumlu kuruluşu, uluslararası deniz yollarını kullanan gemilerden ücret alınmasına karşı olduklarını açıklamış, ancak değerlendirme için teklifin ayrıntılarını bekleyeceklerini bildirmişti.

Trump, salı günü yaptığı yeni açıklamada ise İran dışındaki tüm gemiler için Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağını yineledi. ABD'nin uygulayacağı yaptırımların yalnızca İran limanlarına giden veya bu limanlardan gelen ya da İran bağlantılı yük taşıyan gemileri kapsayacağını ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör