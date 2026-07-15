Trump, Hürmüz Boğazı’nda yüzde 20 geçiş ücreti planını geri çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargo gemilerine uygulanması planlanan yüzde 20'lik geçiş ücretinden vazgeçtiklerini açıkladı. Trump, yeni dönemde önceliğin Körfez ülkeleriyle geliştirilecek ticaret ve yatırım iş birlikleri olacağını belirtti.
Söz konusu karar, Trump'ın bir gün önce Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması karşılığında tüm kargo gemilerinden yüzde 20 oranında geçiş ücreti alınmasını önermesinin ardından geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Orta Doğu liderleriyle gerçekleştirdiğimiz son derece verimli görüşmeler sonucunda, yüzde 20'lik geçiş ücreti planı yerine çeşitli Körfez ülkelerinin ABD'de hayata geçireceği ticaret ve yatırım anlaşmalarını tercih etmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.
Körfez ülkelerinden henüz somut bir yatırım taahhüdü açıklanmadığını belirten Trump, yapılacak yatırımların hem ABD hem de bölge ülkeleri açısından önemli kazanımlar sağlayacağını savundu.
Trump'ın pazartesi günü gündeme getirdiği geçiş ücreti önerisinin ardından Birleşmiş Milletler'in denizcilikten sorumlu kuruluşu, uluslararası deniz yollarını kullanan gemilerden ücret alınmasına karşı olduklarını açıklamış, ancak değerlendirme için teklifin ayrıntılarını bekleyeceklerini bildirmişti.
Trump, salı günü yaptığı yeni açıklamada ise İran dışındaki tüm gemiler için Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağını yineledi. ABD'nin uygulayacağı yaptırımların yalnızca İran limanlarına giden veya bu limanlardan gelen ya da İran bağlantılı yük taşıyan gemileri kapsayacağını ifade etti.