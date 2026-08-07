Trump imzaladı: Polisilikon ithalatına yüzde 15 gümrük vergisi!

1962 tarihli Ticaret Genişletme Yasası'nın 232. Bölümü kapsamında yürütülen soruşturmanın ardından alınan kararla, ABD'li üreticiler için adil bir rekabet ortamı oluşturmak amacıyla polisilikon ve türevlerinin ithalatında asgari fiyat uygulaması hayata geçirilecek.

Buna göre asgari ithalat fiyatları, polisilikon için kilogram başına 21 dolar, polisilikon külçeleri ve plakalar için kilogram başına 100 dolar, güneş hücreleri için watt başına 22 sent ve güneş modülleri için watt başına 38 sent olacak.