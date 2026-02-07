Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 7.02.2026 10:42 Son Güncelleme: 7.02.2026 10:57

Trump imzayı attı! İran ile ticaret yapan ülkelere ek yüzde 25 gümrük vergisi geldi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticari ilişkileri olan ülkelere yönelik yeni gümrük vergisi düzenlemesi getiren başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararnameye göre, İran'dan doğrudan veya dolaylı yollarla mal ya da hizmet alan ülkelerin ürünlerine ek vergi uygulanabilecek. Ülkeleri ise ABD Ticaret Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı belirleyecek.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan doğrudan ya da dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanabilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname, 7 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

"OLAĞANÜSTÜ TEHDİT" VURGUSU

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, İran hükümetinin eylemlerinin ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi açısından "alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit" oluşturmaya devam ettiği ifade edildi.

YÜZDE 25'E VARAN EK VERGİ YETKİSİ

Kararnameye göre, ABD'nin İran'dan doğrudan veya dolaylı şekilde mal ya da hizmet alan ülkelerden ithal ettiği ürünlere, örneğin yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanabilecek.

ÜLKELERİ BAKANLIKLAR BELİRLEYECEK

ABD Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile istişare ederek İran'dan mal veya hizmet alan ülkeleri tespit edecek.
Bu tespitin ardından, söz konusu ülkelerin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulanacaksa oranının ne olacağı konusunda Başkana tavsiyede bulunulacak.

DEĞİŞİKLİK YETKİSİ TRUMP'TA

Kararnamede, İran'ın veya ilgili ülkelerin vereceği yanıtlar ile ek bilgilere bağlı olarak, Başkan'ın kararname üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahip olduğu belirtildi.

Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarının da İran ve ilgili ülkelerle ticari ilişkileri izleyeceği, gerektiğinde ek önlemler önereceği kaydedildi.

DAHA ÖNCE SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Trump, 12 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıklamıştı.
O dönemde kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirten Trump, uygulamanın "kesin ve nihai" olduğunu vurgulamıştı.

