Trump imzayı attı! İran ile ticaret yapan ülkelere ek yüzde 25 gümrük vergisi geldi

ÜLKELERİ BAKANLIKLAR BELİRLEYECEK

ABD Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile istişare ederek İran'dan mal veya hizmet alan ülkeleri tespit edecek.

Bu tespitin ardından, söz konusu ülkelerin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulanacaksa oranının ne olacağı konusunda Başkana tavsiyede bulunulacak.

DEĞİŞİKLİK YETKİSİ TRUMP'TA

Kararnamede, İran'ın veya ilgili ülkelerin vereceği yanıtlar ile ek bilgilere bağlı olarak, Başkan'ın kararname üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahip olduğu belirtildi.

Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarının da İran ve ilgili ülkelerle ticari ilişkileri izleyeceği, gerektiğinde ek önlemler önereceği kaydedildi.