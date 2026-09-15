Trump petrol fiyatları için tarih verdi: Çatışma biter bitmez düşecek

Petrol fiyatlarındaki yükselişin geçici olduğunu savunan Trump, diğer ürün ve hizmetlerde fiyatların önemli ölçüde gerilediğini söyledi. Trump, İran'la yaşanan askeri çatışmanın sona ermesiyle petrol fiyatlarının da "hızla çakılacağını" belirterek, savaşın uzun sürmeyeceği mesajını verdi.

Trump ayrıca yaptığı bir başka paylaşımda, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının devam ettiğini açıkladı.