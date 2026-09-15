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Giriş Tarihi: 15.09.2026 09:39

Trump petrol fiyatları için tarih verdi: Çatışma biter bitmez düşecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan askeri çatışmanın sona ermesinin ardından petrol fiyatlarının hızla düşeceğini belirtti. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının sürdüğünü ifade ederek, çatışmanın uzun sürmeyeceği mesajını verdi. İşte detaylar...

Trump petrol fiyatları için tarih verdi: Çatışma biter bitmez düşecek
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden askeri çatışmanın sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşanacağını söyledi.

Trump, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda ABD'deki fiyat artışlarının sorumluluğunu eski Başkan Joe Biden yönetimine yükledi. Biden döneminde petrol fiyatlarının bugünkü seviyelerin üzerinde seyrettiğini belirten Trump, kendi yönetiminin ise İran'ın nükleer silaha ulaşmasını engellediğini ifade etti.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin geçici olduğunu savunan Trump, diğer ürün ve hizmetlerde fiyatların önemli ölçüde gerilediğini söyledi. Trump, İran'la yaşanan askeri çatışmanın sona ermesiyle petrol fiyatlarının da "hızla çakılacağını" belirterek, savaşın uzun sürmeyeceği mesajını verdi.

Trump ayrıca yaptığı bir başka paylaşımda, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının devam ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı, çatışma sürecinde ABD'ye destek vermeyen ülkelerin, savaş sona erdikten sonra ABD'nin üstlendiği maliyetleri karşılaması gerektiğini savundu. Trump, "aldatmaca" olarak nitelendirdiği çatışma ortamının sona ermesinin ardından bu ülkelerin ABD'nin masraflarını karşılayacağını öne sürdü.

ABD'nin uzun yıllardır kendi çıkarlarından çok diğer ülkeler için çaba gösterdiğini belirten Trump, bu durumun nesiller boyunca devam ettiğini iddia etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #DONALD TRUMP #İRAN #ABD #PETROL FİYATLARI

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Trump petrol fiyatları için tarih verdi: Çatışma biter bitmez düşecek
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