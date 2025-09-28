Trump, Powell’ı karikatürle kovdu!

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından FED Başkanı Jerome Powell'ı kovduğunu gösteren bir karikatör yayımladı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken "Powell gerçekten kovuldu mu?" sorusu merak edildi.

KOVULDUN

Trump'ın ABD başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana Powell ile yaşadığı faiz anlaşmazlığı piyasalarda tedirginliğe neden oluyor. Trump düşük faiz politikasını desteklerden Powell'in enflasyon risklerini göz önünde bulundurarak faizler konusunda temkinli davranması ikili arasında çatışmaları başlattı.

Trump'ın sosyal medya hesabı Truthsocial'de yaptığı paylaşım dikkat çekti. Karikatürde Trump'ın, Powell'a "You're fired" (Kovuldun) dediği görüldü. Bir süredir devam eden "Powell görevden alınacak mı?" sorusu yeniden akıllara geldi. Trump göreve başlamasından bu yana sık sık Powell'dan memnun olmadığını dile getiriyor.