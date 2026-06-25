Trump yönetiminden çiftçilere 11 milyar dolarlık ek destek talebi: Tarımda rekor kamu desteği yolda

İran savaşı sonrası yükselen enerji maliyetleri, ABD'de tarım sektörünü de olumsuz etkiledi. Artan üretim giderleri üzerine Trump yönetimi, Kongre'den çiftçilere yönelik yeni bir mali destek paketi talep etti.

11 MİLYAR DOLARI AŞAN EK BÜTÇE TALEBİ

Beyaz Saray'ın sunduğu plana göre, çiftçilere 11 milyar doların üzerinde ek kaynak ayrılması isteniyor. Bu tutarın, yıl başında açıklanan 12 milyar dolarlık tarım desteğine ek olarak gündeme geldiği belirtildi.

DOĞRUDAN ÖDEMELERDE REKOR ARTIŞ BEKLENİYOR

Paketin onaylanması halinde, 2026 yılında ABD'li çiftçilere yapılacak doğrudan ödemelerin yaklaşık 55,4 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Bu seviyenin, 2001'den bu yana görülen en yüksek kamu desteği oranına işaret ettiği ifade ediliyor.

DESTEKLERİN DAĞILIMI NETLEŞTİ

Beyaz Saray Bütçe Ofisi tarafından hazırlanan taslağa göre, 10 milyar dolar tarla bitkileri ve özel ürün üreticilerine ayrılacak. Yaklaşık 1,1 milyar dolar ise Florida'daki iklim kaynaklı zarar gören üreticilere yönlendirilecek.

TARIM GELİRLERİNDE DEVLET PAYI ARTIYOR

Söz konusu düzenleme kabul edilirse, 2026'da tarım gelirlerinin yaklaşık üçte biri kamu desteklerinden oluşacak. Bu durumun, son 25 yılın en yüksek devlet katkısı seviyesine işaret ettiği değerlendiriliyor.

DİĞER HARCAMA KALEMLERİ DE PAKETTE

Toplam 87,6 milyar dolarlık ek bütçe paketinde yalnızca tarım değil, savunma harcamaları, sağlık yatırımları ve enerji güvenliği projeleri de yer alıyor. Paketin Kongre süreci ise yakından takip ediliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör