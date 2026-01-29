Trump’a tepkiler büyüyor! ABD’nin asker konuşlandırma maliyeti 496 milyon dolar

ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin (CBO) raporuna göre, Donald Trump yönetiminin 2025 yılının Haziran–Aralık döneminde Ulusal Muhafızlar dahil federal birlikleri ülke içinde konuşlandırmasının maliyeti yaklaşık 496 milyon dolar oldu.

ASKER BAŞINA 95 BİN DOLAR

Kaliforniya, Tennessee, Oregon, Illinois, Texas, Louisiana ve başkent Washington'da yapılan konuşlandırmalarda, asker başına günlük ortalama 260 dolar, yıllık bazda ise 95 bin dolar harcama yapıldığı belirtildi.

2026'DA MALİYET DAHA DA KATLANACAK

Raporda, konuşlandırmanın 2026 yılında da sürmesi halinde aylık maliyetin 93 milyon dolara ulaşabileceği, tek bir şehre 1.000 federal birlik gönderilmesinin ise 18–21 milyon dolar arasında bir yük oluşturabileceği kaydedildi. Maliyet hesaplamalarına maaş, sosyal haklar, konaklama, yemek ve ulaşım giderleri de dahil edildi.

DEMOKRAT SENATÖR TRUMP'A TEPKİLİ

Senato Bütçe Komitesi üyesi Demokrat Senatör Jeff Merkley, yüksek maliyetler nedeniyle Başkan Trump'ı eleştirerek, bu adımların vergi mükelleflerinin kaynaklarının "otoriter kontrol amacıyla" kullanılması anlamına geldiğini savundu.

Merkley, "Trump, vergi mükelleflerinin fonlarını, halk üzerindeki otoriter kontrolünü yasa dışı şekilde sıkılaştırmak için bir silah olarak kullanıyor. Buna son verilmeli." ifadesini kullandı.