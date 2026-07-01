Trump’ın kripto gelirleri 2025’te 1,2 milyar doları aştı

Raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın kamu görevi dışında üstlendiği yöneticilik ve başkanlık görevlerinin yanı sıra çok sayıda şirketteki pozisyonlarına da yer verildi. Ayrıca eşi Melania Trump'ın mal varlıkları ile "Melania" adlı kitap ve film projelerinden, NFT satışlarından elde edilen telif gelirleri ve kazançlar da raporda detaylandırıldı.

Mali beyanın en kapsamlı bölümünü ise Trump'ın farklı yatırım hesaplarında bulunan binlerce finansal varlığı oluşturdu.

Rapora göre, Trump'ın kurucuları arasında yer aldığı kripto şirketi World Liberty Financial, 588 milyon doların üzerinde satış geliri elde etti. Şirketin kurucu kadrosunda Trump'ın oğulları ile ABD yönetiminin üst düzey isimlerinden Steven Witkoff da bulunuyor. Şirketin CEO'luğunu ise Steven Witkoff'un oğlu Zach Witkoff yürütüyor.

Trump'ın memecoin girişimi CIC Digital LLC'nin ise 636 milyon dolar gelir sağladığı belirtildi. Bu tutarın büyük bölümünün Celebration Coins ile yapılan lisans anlaşmasından kaynaklanan telif gelirlerinden oluştuğu ifade edilirken, şirketin dijital cüzdanlarında en az 60 milyon dolar değerinde çeşitli kripto varlık bulunduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca Trump'ın yatırım portföyünde Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Amazon, Tesla ve Meta gibi önde gelen teknoloji şirketlerinin hisselerinin yanı sıra çok sayıda belediye ve devlet tahvili ile borsa yatırım fonunun yer aldığı belirtildi. Yatırımlardan elde edilen temettü, sermaye kazancı ve faiz gelirlerinin ise net rakamlar yerine geniş değer aralıklarıyla beyan edildiği kaydedildi.

Milyarderler Endeksi verilerine göre Donald Trump'ın toplam serveti yaklaşık 7,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan OGE, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 17 sayfalık mali beyan raporunu da yayımladı. Raporda Vance'in kitabından elde ettiği gelirlerin yanı sıra kurucusu olduğu Narya Capital ve yönetici ortak olarak görev yaptığı Rise of the Rest Seed Fund'dan elde ettiği kazançlara yer verildi. Ayrıca Vance'in değeri 250 bin ila 500 bin dolar arasında değişen Bitcoin varlığı bulunduğu bildirildi.

ABD'de Başkan ve Başkan Yardımcısı dahil mali bildirim yükümlülüğü bulunan kamu görevlileri, mal varlıklarını düzenli olarak ABD Kamu Etiği Ofisi'ne beyan etmekle yükümlü bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör