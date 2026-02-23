Trump’ın tarife kumarı büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticaret politikalarında attığı yeni adımlar, hem küresel belirsizliği artırıyor hem de oynadığı kumarı büyütüyor. ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump yönetiminin gümrük tarifelerini hukuka aykırı bulmasının ardından Trump, küresel tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkaracağını açıklamıştı. Bunun üzerine iş dünyası bugüne kadar ekstra olarak ödediği 133 milyar dolar tutarındaki tarifelerin geri ödenmesi çağrısında bulunurken dün de yine dünyanın bir çok yerinden tepkiler yükseldi. Ülke liderleri tepkilerini yüksek sesle dile getirirken, ticaretin döndüğü limanlar da ardı ardına belirsizlikten şikayet eden açıklamalar yaptılar.

FRANSA: ORTAK HAREKET EDELİM

Fransa, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel tarifeleri artırma kararına karşı Avrupa Birliği'nin (AB) ortak yanıt vermesini istedi. ABD'de Donald Trump yönetiminin gümrük vergilerini artırma kararı AB dahil Washington ile ticaret yapan ülkelerde tepkilere neden oldu. ABD Başkanı Trump, küresel tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkaracağını açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu durum karşısında "AB'nin ortak yaklaşım sergilemesi gerektiği" vurgulandı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Trump'ın gümrük kararına birlikte karşılık verilmesi için Avrupalı ortaklar ile müzakereler yürütmek istediğini bildirmişti. Dün ayrıca Hindistan Ticaret Bakanlığı, yaşanan belirsizlik nedeniyle bu hafta Washington'a göndereceği ticaret heyeti planlarını erteledi. Asya ülkeleri arasında karara verilen ilk somut tepki bu oldu.





LİMANLAR ÇOK KÖTÜ ETKİLENDİ

TRUMP'IN aldığı kararın en çok etkilediği limanlar da Çin'den gelen yüklerin geldiği limanlar. Son kararın ardından, ülkenin en işlek ticaret merkezlerinden ikisi olan Long Beach Limanı ve Los Angeles Limanı açıklamalar yaptı. Long Beach Limanı'nın CEO'su Noel Hacegaba, "Kararın tedarik zincirine daha fazla kesinlik getireceğini umuyoruz" dedi. Los Angeles Limanı'nın Direktörü Gene Seroka, kararı önemli olarak nitelendirdi ancak önemli soruların hâlâ yanıtlanmadığı konusunda uyardı. Seroka, "Bu karar, bugüne kadar tahsil edilen gümrük vergilerinin yaklaşık üçte ikisini etkiliyor ve yeni belirsizlik alanları açıyor" dedi. Her iki liman da Trump yönetimi döneminde yürürlüğe konan ticaret politikalarından, özellikle Çin ve diğer ticaret ortaklarından gelen mallara uygulanan gümrük vergilerinden büyük ölçüde etkilendi. Bu durum, kargo hacimlerinden istihdama ve uzun vadeli planlamaya kadar liman operasyonlarının neredeyse her alanında zincirleme etkiler yarattı.