“TrumpRx" erişime açıldı! Trump’tan uygun fiyatlı ilaç hamlesi geldi

İLAÇ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ VURGUSU

Başkanlık görevine başladıktan sonra büyük ilaç firmalarıyla kapsamlı görüşmeler yürüttüklerini belirten Trump, bu temasların ardından birçok kritik ilacın fiyatında önemli indirimler sağlandığını söyledi. Trump, söz konusu girişimin seçim döneminde verdiği önemli vaatlerden biri olduğunu ifade etti.

Yeni hizmetin milyonlarca Amerikalının hayatına doğrudan etki edeceğini dile getiren Trump, platformun vatandaşların sağlık harcamalarını azaltacağını belirterek, "Bu akşam, tüm zamanların en dönüştürücü sağlık hizmetleri girişimlerinden birinin lansmanını yapıyoruz. Bu çok büyük bir iş." ifadelerini kullandı.

DR. MEHMET ÖZ: DAHA ERİŞİLEBİLİR SAĞLIK HİZMETİ SAĞLANACAK

Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz de toplantıda kısa bir değerlendirme yaptı. Trump'ın talimatı doğrultusunda geniş bir ekiple yoğun bir çalışma yürüttüklerini aktaran Öz, doğrudan satış modeliyle hayata geçirilen platformun milyonlarca Amerikalının daha iyi ve erişilebilir sağlık hizmeti almasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Toplantıda ayrıca bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi, "TrumpRx.gov" üzerinden uygun fiyatlı ilaçların nasıl satın alınabileceğine ilişkin teknik bir sunum gerçekleştirdi.

BÜYÜK İLAÇ FİRMALARIYLA ANLAŞMA YAPILMIŞTI

Trump, Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, ülkedeki en büyük 17 ilaç üreticisinden 14'ü ile ilaç fiyatlarının düşürülmesine yönelik anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Yeni platformun bu anlaşmaların sonucu olarak hayata geçirildiği değerlendiriliyor.