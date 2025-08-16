Trump’tan Çin’e, Rus petrolü yaptırım uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol satın alan ülkelere özellikle Çin'e yönelik ek gümrük vergileri uygulamanın şu an için gündeminde olmadığını, ancak iki ya da üç hafta içinde böyle bir adım atabileceğini söyledi. Trump, Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması için adım atılmaması halinde Moskova'ya yaptırım ve Rus petrolü alan ülkelere de ikincil yaptırımlar getireceği uyarısında bulundu. Rus petrolünün en büyük alıcısı ise Hindistan ve Çin. Geçtiğimiz hafta Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatını sürdürmesi nedeniyle bu ülkenin mallarına yüzde 25 ek gümrük vergisi getiren Trump, Çin için aynı kararı henüz almadı.