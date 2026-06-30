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Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:26

Trump’tan gübre hamlesi: Fas fosfatına uygulanan vergiler 8 ay süreyle askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump, Fas’tan ithal edilen fosfat gübresine uygulanan vergileri geçici olarak kaldırarak çiftçilerin maliyetlerini düşürmeyi hedefledi. Karar, gıda enflasyonu ve tarımsal girdi maliyetleri üzerindeki baskıyı azaltma adımı olarak değerlendiriliyor.

Trump’tan gübre hamlesi: Fas fosfatına uygulanan vergiler 8 ay süreyle askıya alındı
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ABD Başkanı Donald Trump, Fas menşeli fosfat gübresine uygulanan telafi edici vergilerin geçici olarak askıya alınmasına karar verdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın sekiz ay süreceği, piyasa koşullarının normalleşmesi durumunda ise daha erken sona erebileceği belirtildi.

Kararın, tarımsal arz güvenliği ve artan gıda fiyatları endişeleri nedeniyle "acil durum" kapsamında alındığı ifade edildi.

ÇİFTÇİYE MALİYET DESTEĞİ, ENFLASYONA BASKI HEDEFİ

Yönetim, kararın özellikle mali baskı altındaki Amerikan çiftçilerine destek sağlamak amacı taşıdığını vurguladı. Fosfat gübresinin maliyetinin düşmesinin, hem üretim giderlerini azaltması hem de gıda enflasyonunu sınırlaması bekleniyor.

Amerikan Soya Birliği Başkanı Scott Metzger, vergi askısının gübre erişimini kolaylaştıracağını ve çiftçilerin maliyet yükünü hafifleteceğini belirtti.

TEDARİK ZİNCİRİNDE KÜRESEL BASKILAR SÜRÜYOR

Beyaz Saray açıklamasında, çatışmaların yaşandığı üretim bölgeleri ve büyük ihracatçı ülkelerin ticaret politikalarının fosfat gübresi tedarik zincirini zorladığına dikkat çekildi. Çin'in ihracat kısıtlamaları da küresel gübre piyasasında arz daralmasına neden olan faktörler arasında yer alıyor.

YERLİ ÜRETİCİLER VE ÇİFTÇİLER ARASINDA DENGE TARTIŞMASI

Karar, ABD'li yerli gübre üreticileri açısından ise olumsuz bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Florida merkezli Mosaic gibi şirketler, daha önce vergi uygulamalarının desteklenmesini savunmuş ve soruşturma süreçlerini teşvik etmişti.

Öte yandan çiftçiler, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle uzun süredir ithalat vergilerinin hafifletilmesini talep ediyordu.

KÜRESEL GÜBRE PİYASASINDA KIRILGAN DENGE

ABD fosfat gübresinin önemli bir kısmını kendi içinde üretse de, ithalat maliyetleri vergiler nedeniyle yükselmiş durumda bulunuyordu. Uzmanlara göre Trump'ın kararı kısa vadede çiftçiyi rahatlatabilir, ancak küresel gübre piyasasındaki yapısal kırılganlıklar devam ediyor.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#FAS #ÇİN #BEYAZ SARAY #DONALD TRUMP #ABD

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