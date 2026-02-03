Trump’tan Harvard’a Yahudi karşıtlığı suçlaması! 1 milyar dolar tazminat talep etti

ABD Başkanı Donald Trump, Yahudi karşıtlığı suçlaması yaparak Harvard Üniversitesi'nden 1 milyar dolar tazminat talep ettiğini duyurdu. Trump, prestijli üniversiteyi ciddi suistimalle suçlarken, yaşanan anlaşmazlığın medeni bir dava değil, cezai bir mesele olarak ele alınması gerektiğini savundu.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, Harvard'ın yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu ve iş eğitimiyle ilgili yetersiz bir teklif sunarak yüksek tutarlı bir nakit tazminattan kaçınmaya çalıştığını iddia etti.

Trump, talep edilen tazminatın 500 milyon doların üzerinde olması gerektiğini vurgularken, Harvard Üniversitesi Başkanı Alan Garber'ı da hedef aldı. Başkan Trump, Garber'ın süreci yönetmekte başarısız olduğunu öne sürdü.

"Her halükârda, bu dava adalet sağlanana kadar devam edecek" ifadelerini kullanan Trump, anlaşmazlığa ilişkin medya haberlerini de eleştirdi. Harvard'ın ABD federal araştırma fonlarına olan bağımlılığı nedeniyle bir uzlaşmaya zorlanabileceğini öne süren haberlerin gerçeği yansıtmadığını ima etti.

Trump, paylaşımında iddiaların hangi yasal zemine dayandığına veya tazminat talebinin hangi mahkemede gündeme getirileceğine ilişkin ayrıntı vermedi. Başkan, üniversite ile "başka hiçbir şey yapmak istemediğini" de ifade etti.

Harvard Üniversitesi ise daha önce yaptığı açıklamalarda, söz konusu konularla ilgili her türlü suistimal iddiasını reddettiğini duyurmuştu.