Trump’tan Hürmüz Boğazı çıkışı: ABD gemilerden yüzde 20 pay alacak

İRAN İLE MÜZAKERELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İran ile yürütülen temaslara da değinen Trump, taraflar arasında bir anlaşmaya varıldığını ancak bunun daha sonra bozulduğunu iddia etti.

Dün yaklaşık 11 saat süren görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Trump, "Anlaşma tamamlanmıştı ancak sonrasında bozdular. Bunu sürekli yapıyorlar. Bu ülkeyle defalarca anlaşma yaptık." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İran'ın kendisinden herhangi bir taviz alamadığını savunurken, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da aralarında bulunduğu önceki yönetimleri Tahran'a karşı yeterince sert davranmamakla eleştirdi.