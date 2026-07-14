Trump’tan Hürmüz Boğazı çıkışı: ABD gemilerden yüzde 20 pay alacak

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ABD tarafından sağlanacağını öne sürerek, boğazdan geçen kargo gemilerinden yüzde 20 oranında ücret alınacağını söyledi.
"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI BİZ YÖNETECEĞİZ"
Katıldığı bir programda İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD'de olacağını savundu.
İran'ın boğaza yönelik tutumuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, "Hürmüz Boğazı'nı biz devralıyoruz. İran'ın burada hiçbir etkisi kalmayacak." ifadelerini kullandı.
İran'a yönelik baskının süreceğini dile getiren Trump, ABD'nin boğazın güvenliğini sağlayacağını belirterek, "Boğazı elimizde tutacağız. Büyük ihtimalle geçişleri biz yöneteceğiz ve Hürmüz'ün muhafızları olacağız." dedi.
"BOĞAZI YILLARCA ÜCRETSİZ KORUDUK"
Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamanın bir maliyeti olduğunu savunarak, bunun karşılığında ödeme alınması gerektiğini ifade etti.
ABD'nin uzun yıllardır boğazın güvenliğine katkı sağladığını söyleyen Trump, "50 yılı aşkın süredir Hürmüz Boğazı'nı koruyoruz ancak bunun karşılığında hiçbir ücret almadık. Kazancı başkaları elde etti." değerlendirmesinde bulundu.
Trump ayrıca, ABD'nin bugüne kadar boğazı herhangi bir ekonomik karşılık beklemeden koruduğunu öne sürdü.
İRAN İLE MÜZAKERELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA
İran ile yürütülen temaslara da değinen Trump, taraflar arasında bir anlaşmaya varıldığını ancak bunun daha sonra bozulduğunu iddia etti.
Dün yaklaşık 11 saat süren görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Trump, "Anlaşma tamamlanmıştı ancak sonrasında bozdular. Bunu sürekli yapıyorlar. Bu ülkeyle defalarca anlaşma yaptık." ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca, İran'ın kendisinden herhangi bir taviz alamadığını savunurken, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da aralarında bulunduğu önceki yönetimleri Tahran'a karşı yeterince sert davranmamakla eleştirdi.
SOSYAL MEDYADAN YÜZDE 20 PAYLAŞIMI
Trump, açıklamalarını daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürdürdü. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde olsun ya da olmasın açık kalacağını ifade eden Trump, ABD'nin boğazdan geçen tüm kargo gemilerinden taşınan yük üzerinden yüzde 20 oranında pay alacağını öne sürdü.
ABD'nin bundan sonra "Hürmüz Boğazı'nın Muhafızı" olarak anılacağını belirten Trump, bu görevin dünyanın en hassas bölgelerinden birinde güvenlik ve emniyeti sağlamak için üstlenildiğini savundu. Bu nedenle güvenlik maliyetlerinin karşılanması amacıyla boğazdan taşınan her türlü yükten yüzde 20 oranında ücret alınmasının hakkaniyetli olacağını ifade etti.