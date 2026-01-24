Trump’tan JP Morgan’a 5 milyar dolarlık dava

Başkanı Donald Trump, siyasi nedenlerle kendisine ve şirketlerine yönelik bankacılık hizmeti vermeyi durdurduğu gerekçesiyle JP Morgan Chase ve bankanın Üst Yöneticisi Jamie Dimon'a 5 milyar dolarlık dava açtı. Miami'deki mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, JP Morgan'ın etik kurallarına atıfta bulunularak bankanın Trump ve şirketlerine ait birçok banka hesabını tek taraflı olarak, herhangi bir uyarı sunmaksızın kapattığı aktarıldı. Dilekçede, JP Morgan'ın tek taraflı kararının "siyasi ve sosyal motivasyonlar" ile bankanın "Trump'tan ve muhafazakar siyasi görüşlerinden uzaklaşması gerektiğine" dair düşüncelerinden kaynaklandığı ifade edildi.