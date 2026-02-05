Trump'tan Kevin Warsh yorumu: "Faizi artırmak istiyorum" deseydi işi alamazdı

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının düşürülmesi konusunda şüphe duymadığını açıkladı.

"WARSH FAİZLERİ DÜŞÜRMEK İSTİYOR"

Trump, NBC News'e verdiği röportajda, faizler ve Fed başkanlığına aday gösterdiği isim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trump, faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceği sorusuna, "Pek yok" yanıtını verdi. Fed başkanlığı adayının faiz kararını anladığını düşündüğünü belirten Trump, "Bence anlıyor ama zaten kendisi de istiyor diye düşünüyorum. Yani gelip 'faizleri artırmak istiyorum' deseydi işi alamazdı." dedi.

Trump, 30 Ocak'ta Fed başkanlığı için eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh'ı aday göstermişti. Bu adım, piyasaların faiz beklentileri üzerinde etkili olabileceği yorumlarına yol açtı.