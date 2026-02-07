Trump’tan ’kıyma’ kararı! Sığır etine ek ithalat kotası için imzayı attı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede kıyma arzını artırarak fiyatları düşürmek amacıyla, yağsız sığır eti parçalarındaki ithalat kotasını geçici olarak yükseltti.

SIĞIR VARLIĞI REKOR DÜŞÜK SEVİYEDE

Başkanlık bildirisinde, kuraklık ve orman yangınları gibi nedenlerle ABD'de sığır varlığının rekor düşük seviyelere gerilediği, bunun da sığır eti ve özellikle kıyma fiyatlarında yükselişe yol açtığı vurgulandı.

TÜKETİCİ TALEBİ GÜCÜNÜ KORUYOR

Bildiride, kıyma fiyatlarının Ocak 2021'den bu yana artış eğiliminde olmasına rağmen, tüketici talebinin güçlü kalmaya devam ettiği ifade edildi.

İTHALATA BAĞIMLILIK ARTTI

ABD'nin 2024 yılında rekor düzeyde sığır eti ithalatı yaptığına dikkat çekilen bildiride, kıyma üretiminde kullanılan yağsız sığır eti parçalarında ithalata bağımlılığın arttığı kaydedildi.

EK KOTA ARJANTİN'E TAHSİS EDİLDİ

Resmi açıklamada, ABD'li tüketiciler için kıyma arzını artırmak ve fiyatları düşürmek amacıyla yağsız sığır eti ithalat kotasının geçici olarak yükseltildiği belirtilirken, ek kotanın tamamının Arjantin'e tahsis edileceği bildirildi. Bu kapsamda 2026 yılı için ek kotanın 80 bin metrik ton olacağı aktarıldı.