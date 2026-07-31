Trump’tan kritik hamle: Ticaret Bakanlığı’na maden ihracatı yetkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Üretim Yasası kapsamında kritik mineraller ve malzemelerin dış satımına kısıtlama koyma yetkisini Ticaret Bakanlığına verdi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada; söz konusu maddelerin askeri üretim, endüstriyel faaliyetler ve ulusal güvenlik için kritik öneme sahip hayati kaynaklar olduğu vurgulandı.

ABD'nin bu kritik ham maddelerde dışa bağımlı kalmasının tedarik zincirinde sürekli aksama riski yarattığına dikkat çekilerek, atılan adımla bu risklerin bertaraf edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör