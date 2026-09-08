Trump’tan petrol fiyatları için çarpıcı tahmin: İran Savaşı sonrası 2 doların altına inecek

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a karşı başlattıkları savaşın sona ermesinin ardından petrol fiyatlarının düşeceğini bildirdi.

Trump, "İran savaşını kazandığımızda petrol fiyatları da diğer fiyatlar gibi, hatta daha da sert şekilde düşecek" ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarının önce galon başına 3 dolara, kademeli olarak ise 2 doların altına ineceğini aktaran Trump, "Bunların hepsi hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve İran asla nükleer silaha sahip olamayacak" açıklamasında bulundu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör