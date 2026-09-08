Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Trump’tan petrol fiyatları için çarpıcı tahmin: İran Savaşı sonrası 2 doların altına inecek
Giriş Tarihi: 8.09.2026 09:29

Trump’tan petrol fiyatları için çarpıcı tahmin: İran Savaşı sonrası 2 doların altına inecek

ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarına işaret ederek “İran savaşını kazandığımızda petrol fiyatları da diğer fiyatlar gibi, hatta daha da sert şekilde düşecek” dedi.

DHA
Trump’tan petrol fiyatları için çarpıcı tahmin: İran Savaşı sonrası 2 doların altına inecek
  • ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a karşı başlattıkları savaşın sona ermesinin ardından petrol fiyatlarının düşeceğini bildirdi.

Trump, "İran savaşını kazandığımızda petrol fiyatları da diğer fiyatlar gibi, hatta daha da sert şekilde düşecek" ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarının önce galon başına 3 dolara, kademeli olarak ise 2 doların altına ineceğini aktaran Trump, "Bunların hepsi hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve İran asla nükleer silaha sahip olamayacak" açıklamasında bulundu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#DONALD TRUMP #ABD #PETROL FİYATLARI #PETROL #İRAN SAVAŞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump’tan petrol fiyatları için çarpıcı tahmin: İran Savaşı sonrası 2 doların altına inecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA