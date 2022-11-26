TSE helal turizm alanında belgelendirme çalışmasına başlayacak

Etkinliğe yoğun bir katılım olduğunu, fuarın ciddi ilgi gördüğünü dile getiren Şahin, "Katılım ve ilginin yoğunluğu vatandaşlarımızın ve dünya ülkelerindeki insanların helale ilgi ve alakasının artmaya başladığını gösteriyor." diye konuştu.

Helal konusunun artık sadece Müslümanları ilgilendirmediğini dile getiren Şahin, "Helal standartların; baktığımız zaman üretim esnasındaki temiz, hijyenik, sağlıklı ve doğal olması gibi standartlardaki getirilen şartlar nedeniyle dünya ülkeleri tarafından da artık tercih edilen bir uygulama olduğunu görmekteyiz. Bu da memnuniyet verici" ifadelerini kullandı.