TSK’ya güç katacak vagonlar teslim edildi

Sivas'ta TÜRASAŞ'ta üretilen askeri tank taşıma vagonunun teslim töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Askeri tank taşıma vagonunun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) güç katacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, "TÜRASAŞ'ın ürettiği bu vagonlar silahlı kuvvetlerimizin gücüne güç katacak. Bu vagonlarımız Avrupa demiryollarında da kullanabilecek ve Türkiye'nin demiryolu teknolojisini küresel arenada da gururla temsil edecektir" dedi. Uraloğlu, UAİS tipi askeri araç taşıma vagonlarının yüzde 95 yerlilik oranıyla tamamen Türk mühendislerinin projelendirdiği, geliştirdiği ve alın teriyle ürettiği bir ürün olduğunu ifade etti. 22 ton dara ağırlığında, 14.5 metre uzunluğunda ve 68 ton yük taşıma kapasitesine sahip bu vagonlar saatte 100 kilometre hıza ulaşabilecek. Bakan Uraloğlu, "Bu vagonlardan ilk etapta 100 adet üretmeyi planladık ve üretimini tamamladığımız ilk 50 vagonu TCDD Taşımacılığa teslim etmenin gurunu yaşıyoruz. Kalan 50 vagonu da önümüzdeki yıl içerisinde teslim etmiş olacağız. Sivil taşımacılığa da hizmet edecek bu vagonlar özellikle TSK'nın envanterindeki 104 askeri araçtan 78'ini taşıyabilecek bir kapasitede üretildi. Gerçekten bu bizler için kıymetlidir" dedi.