TSK’ya kalkan olacaklar! İsmini gök vatandan alan o 4 sistem...

16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2023) kapsamında "ASELSAN Hava Savunma Ürünleri Lansman Töreni" düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, burada yaptığı konuşmada, fuarda birçok uluslararası delegasyonla bir araya geldiklerini, dost ve müttefik ülkelerin savunma sanayisindeki gelişimden duydukları mutluluğu paylaştıklarını söyledi.

Bu başarının arka planında ASELSAN gibi güzide firmaların yer aldığını vurgulayan Görgün, bu gelişmelerin aynı zamanda sahadaki kullanıcıların verdiği destek ve geri beslemelerle mümkün olabildiğini ifade etti.

Görgün, hava savunma sistemlerinin dünyanın tamamında öncelikli konulardan biri olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hava savunma konusunda son yıllarda önemli merhaleler kat ettik. ASELSAN'ımız, ROKETSAN'ımız, TÜBİTAK SAGE ve bu şirketlerimizle beraber onlarca çalışan alt yükleniciler, çok kıymetli ürünler ortaya çıkardılar. Bütünleşik ve sistemli sinerjik çalışmalarla katmanlı hava savunma sistemlerinin hemen hemen her katmanında ürün geliştirir ve bu ürünleri sahaya sürer olduk. Son zamanlarda gündemimizde olan SİPER atışları da başarıyla devam ediyor. İnşallah bu sene bunun kabulleri de tamamlanacak. Katmanlı hava savunma sistemi en alt katmanda 'soft kill' ve 'hard kill' ile başlıyor. Her ikisinde gerek silah sistemlerinin bütününü tasarlayabilirken bu sistemlerin içindeki alt sistemleri, sensörleri, ihtiyaç duyulan elektro optik, radar, lazer birimlerini tasarlayabilen, üretebilen konuma geldik. Bugünkü her bir proje katmanlı hava savunma sisteminin farklı platformlar için ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiş sistemler. Böyle sistemlere sahip olmanın avantajını ülke olarak yaşarken dost ve müttefik ülkelerimize de bu anlamda desteklerimiz geçmişte olduğu gibi devam edecek."

"KALKAN OLACAK SİSTEMLER"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da hava ve füze savunma alanında sahip oldukları bilgi birikimi ve tecrübeyi yeni milli sistemler geliştirerek gösterdiklerini bildirdi.

ASELSAN mühendislerinin alın teriyle geliştirilen ve ülke için kritik önem taşıyan hava savunma ürün ailesinin tanıtımını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Akyol, şöyle konuştu:

"ASELSAN'ın son teknoloji ürünleriyle yer aldığı IDEF'te ülkemizin hava savunmasına kalkan oluşturacak sistemleri vitrine çıkarmanın haklı gururu içindeyiz. Son dönemde bölgemizde ve dünyada meydana gelen çatışma alanlarında hava üstünlüğünün ne kadar kritik olduğu, buna karşı hava sahasının hava savunma sistemleriyle korunmasının da bir o kadar caydırıcı olduğu görülmüştür. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hava savunma yeteneklerine güç katacak ve ismini gök vatanımızdan alan 4 yeni sistemimiz güvenlik güçlerimize sahada önemli kabiliyetler kazandıracak. Bu kapsamda GÜRZ Hibrit Hava Savunma Sistemi, GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, GÖKDEMİR Füze Fırlatma Sistemi ve GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi'nin tanıtımını yapmak üzere bir aradayız. Gök vatanın korunmasında güvenlik güçlerimize önemli taktik üstünlük sağlayacak 4 sistemimiz yurt dışı bağımlılığı kaldıracağı gibi muadil sistemlerden çok daha üstün performansa sahip ürünler olarak adından söz ettirecektir."