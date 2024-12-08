TSPB’nin kongresi 10 Aralık’ta

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenecek "Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi", 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek. TSPB'den yapılan açıklamaya göre, fiziki katılım ile çevrim içi panel ve eğitimlerle hibrit olarak gerçekleştirilecek kongrenin bu yılki teması, "Üçüz (Dijital, Yeşil ve Toplumsal) Dönüşümün Kesişim Noktası: Sermaye Piyasaları" olarak belirlendi. TSPB'nin her yıl finans sektörünün nabzını tuttuğu kongrede 12 panel ve 16 eğitim modülü olmak üzere toplam 28 oturum yer alacak. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından desteklenen ve açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımı beklenen etkinliğin ana sponsorları arasında Borsa İstanbul, İstanbul Takas ve Saklama Bankası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu bulunuyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, bu yıl 8'incisi gerçekleştirilecek kongrede, dünya ve Türkiye gündeminde yer alan ana konuları ele alacaklarını bildirdi.