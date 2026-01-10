TT Ventures girişimleri yatırımcılarla buluştu

TT Ventures girişimleri, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2026) ileri teknoloji şirketleri ve küresel yatırımcı ekosistemi ile buluştu. TT Ventures'ın desteklediği Ulak, Egaranti, Nara, Archi's Academy, Macellan ve Team Procure yerli girişimleri, fuarda yer aldı. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, yatırım yapma yaklaşımlarını yalnızca finansal yatırımlarla sınırlamadıklarını belirterek, Türkiye'nin teknoloji üretim gücünü küresel rekabette öne çıkarmayı milli ve stratejik bir sorumluluk olarak gördüklerini aktardı. Bu vizyonla yeni nesil teknolojiler geliştiren yerli girişimlere TT

Ventures ile hem yatırım yaptıklarını hem de küresel bağlantıları sayesinde işbirliği ve yatırım fırsatları sunduklarını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti: "Hızlandırma programımız TT Ventures PİLOT ile 10 yılı aşkın süredir desteklediğimiz girişimlere mentörlük, nakit desteği, ofis ve altyapı desteği, geniş müşteri ağımıza erişim gibi önemli faydalar sağlıyoruz. Silikon Vadisi'ndeki ofisimiz ve güçlü iş bağlantılarımızla yerli girişimleri küresel ölçekte büyüyebilecekleri uluslararası ekosistemle buluşturan bir köprü rolü üstleniyoruz."

600 MILYON DOLAR

Şahin, TT Ventures'ın erken aşama hızlandırma programı PİLOT ile bugüne kadar mezun olan 131 girişime 3.2 milyon dolar nakit ve yatırım desteği sağladıklarının altını çizdi. Bu girişimlerden 78'inin yerli ve yabancı yatırımcılardan toplam 58 milyon dolarlık yatırım aldığını belirten Şahin, PİLOT mezunu girişimlerin portföy değerinin 600 milyon doları aştığını vurguladı.