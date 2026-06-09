TTK’DA 262 daimi işçi alımı için kuralar çekildi

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından istihdam edilecek 262 daimi işçi için kura çekimi gerçekleştirildi. Kurada isimleri çıkan adaylar büyük sevinç yaşarken, yaklaşık 20 bin başvurunun yapıldığı süreç yoğun ilgi gördü.

20 BİN KİŞİ BAŞVURDU, 262 KİŞİ İŞE ALINACAK

2025-2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında gerçekleştirilen alım sürecinde TTK, yer üstü ve yer altı iş yerlerinde görevlendirilmek üzere toplam 262 işçi alımı yapacak.

Bu kapsamda Zonguldak İş Kurumu üzerinden 242, Bartın İş Kurumu üzerinden ise 20 kişi istihdam edilecek. Toplam başvuru sayısının yaklaşık 20 bine ulaştığı bildirildi.

KURA ZONGULDAK VE BARTIN İÇİN AYRI YAPILDI

Zonguldak ve Bartın için ayrı ayrı düzenlenen kura çekiminde adaylar 22 farklı meslek dalında değerlendirildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş süreci yoğun katılımla takip edildi.

ADAYLAR VE AİLELERİ BÜYÜK HEYECAN YAŞADI

Kura sırasında isimleri okunan adaylar sevinç yaşarken, bazı katılımcılar sonucu telefonla yakınlarına bildirdi. Salon dışında bekleyen aileler de kura sonuçlarını büyük heyecanla takip etti.

Kurada ismi çıkan adayların, TTK bünyesinde daimi işçi olarak göreve başlayacak olması bölgedeki istihdam açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör